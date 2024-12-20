Başta Gülşen'in Olmak Üzere Tüm Dekoltelere Fena Takılan Demet Akalın'ın Mayolu Paylaşımı Gözden Kaçmadı!
Başta Gülşen'in Olmak Üzere Tüm Dekoltelere Fena Takılan Demet Akalın'ın Mayolu Paylaşımı Gözden Kaçmadı!
Demet Akalın, bir dönem başta Gülşen olmak üzere pek çok kadın sanatçının sahnede giydiği dekolteler üzerine polemiğe giriyordu. Küçük kızının söylemleriyle utandığını bile dile getiriyordu kendisi. Ancak fazla kilolarından kurtulunca tüm eleştirilerini unutan Demo dekolteli kombinlerle sahne almaya başlayınca tepkileri de üzerine topladı tabii.
Ünlü şarkıcı bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında mayolu halini paylaşınca 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtti.
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Demet Akalın dillerden düşmeyen şarkıları kadar, sosyal medya üzerinden yaptığı ima dolu paylaşımlar ve tartışma yaratan açıklamalarla da gündeme damgasını vuruyor biliyorsunuz ki.
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Kendisi bir dönem, sahnede dekolteli kombinler tercih eden kadın sanatçıları ağır şekilde eleştiriyordu. Bu isimlerin başında da Gülşen geliyordu.
Hatta küçük kızının bile bundan kötü etkilendiğini öne süren ünlü şarkıcı “Hira, bir gün ‘senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış’ dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı” diyerek tepkisini bir kez daha yinelemişti.
Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz mayıs ayında Liposuction yöntemiyle yağlarından kurtulup 10 kilo veren Demet Akalın'ın son dönemki sahne kombinlerinde gözle görülür bir değişim yaşanmıştı.
Hatta bir röportajda 12 yıl önce bir mayo markasının yüzü olduğu hatırlatılan Demo'ya "Teklif gelse kabul eder misiniz yeniden" diye sorulunca gelen “Bence çok güzel olur. Niye olmasın? Bu sezon Okan da bu konuyla ilgili arkamda.” cevabı epey şaşırtmıştı.
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Gel zaman git zaman, dobralığıyla nam salan Demet Akalın bir nevi sözünün arkasında durdu. Kendisi mayo markasının yüzü olmadı ama yeni yıl heyecanını mayolu pozuyla paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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