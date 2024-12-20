Başta Gülşen'in Olmak Üzere Tüm Dekoltelere Fena Takılan Demet Akalın'ın Mayolu Paylaşımı Gözden Kaçmadı!

Demet Akalın, bir dönem başta Gülşen olmak üzere pek çok kadın sanatçının sahnede giydiği dekolteler üzerine polemiğe giriyordu. Küçük kızının söylemleriyle utandığını bile dile getiriyordu kendisi. Ancak fazla kilolarından kurtulunca tüm eleştirilerini unutan Demo dekolteli kombinlerle sahne almaya başlayınca tepkileri de üzerine topladı tabii.

Ünlü şarkıcı bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında mayolu halini paylaşınca 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtti.