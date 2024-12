Bir Göz Kanaması Daha: Sibel Can Yemyeşil Konser Elbisesiyle Ters Işığın Kurbanı Olunca Eleştiri Yağdı!

Ülkemizi en güçlü kadın seslerinden biri olan Sibel Can konser maratonuna tam gaz devam ediyor. Şehir şehir gezip dinleyicilerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı şu sıralar sahnelerinde giydiği kombinlerle adından söz ettiriyor. Özellikle Ankara konserinden bu yana giydikleri dile düşen Sibel Can bu sefer de yemyeşil elbisesiyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Elbisesinin modeli ve rengi pek beğenilmeyen ünlü şarkıcının ters ışık kurbanı olduğu anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Hadi gelin, Sibel Can bu sefer hangi kombinle goygoyculara malzeme çıkarmış bi' görelim...