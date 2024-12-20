Bir Göz Kanaması Daha: Sibel Can Yemyeşil Konser Elbisesiyle Ters Işığın Kurbanı Olunca Eleştiri Yağdı!
Bir Göz Kanaması Daha: Sibel Can Yemyeşil Konser Elbisesiyle Ters Işığın Kurbanı Olunca Eleştiri Yağdı!
Ülkemizi en güçlü kadın seslerinden biri olan Sibel Can konser maratonuna tam gaz devam ediyor. Şehir şehir gezip dinleyicilerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı şu sıralar sahnelerinde giydiği kombinlerle adından söz ettiriyor. Özellikle Ankara konserinden bu yana giydikleri dile düşen Sibel Can bu sefer de yemyeşil elbisesiyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Elbisesinin modeli ve rengi pek beğenilmeyen ünlü şarkıcının ters ışık kurbanı olduğu anlar da dikkatlerden kaçmadı.
Hadi gelin, Sibel Can bu sefer hangi kombinle goygoyculara malzeme çıkarmış bi' görelim...
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Oldukça uzun yıllardır hayatımızda olan Sibel Can güçlü sesi, güzelliği, naifliği ve tabii ki özel hayatıyla sürekli gözleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden biri.
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Bu yıl yaz-kış demeden konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı pek çok sahnesinde giydiği assolist kombinleriyle de hafızalarımıza kazındı biliyorsunuz.
Ancak kendisi son dönemlerde eski tarzını aratan türden kombinler giyerek sosyal medyanın gündemine oturuyor.
Hatta Ankara konserinde giydiği siyah ve enteresan elbise uzun süre konuşuldu!
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Sibel Can bu akşam verdiği konserinde bambaşka bir karar alıp yeşillere büründü. Rengi çam ağacını andıran elbise pek beğenilmedi. Hatta dar bir kesim tercih eden ünlü şarkıcı ters ışığın da kurbanı oldu.
Buyurun, önce sahnede coşan Can'ın kostüme daha yakından bakalım...
Şimdi de sosyal medya kullanıcılarından gelen eleştiri yorumlarını okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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