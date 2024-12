Yine Olmadı Be: Kostüm Konusunda Tuhaf Tercihler Yapan Sibel Can'ın Püsküllü Kombini Abajura Benzetildi!

Türk müziğinin başarılı seslerinden bir tanesi olan Sibel Can şehir şehir dolaşıp konser maratonuna devam ediyor. Her sahnesi ayrı ayrı beğeni toplayan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Ankara'da konserinde giydiği assolist kombiniyle dillere fena düşmüştü. Elbiseden çok her şeye benzetilen kombinin etkisi geçmemişti ki, yeni bir elbise daha sosyal medyaya damgasını vurdu.

Yine Ankara sahnesinde ilginç bir elbise tercihi yapan Sibel Can bir kez daha goygoyculardan nasibini aldı!!