onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yine Olmadı Be: Kostüm Konusunda Tuhaf Tercihler Yapan Sibel Can'ın Püsküllü Kombini Abajura Benzetildi!

Yine Olmadı Be: Kostüm Konusunda Tuhaf Tercihler Yapan Sibel Can'ın Püsküllü Kombini Abajura Benzetildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
01.12.2024 - 14:38

Türk müziğinin başarılı seslerinden bir tanesi olan Sibel Can şehir şehir dolaşıp konser maratonuna devam ediyor. Her sahnesi ayrı ayrı beğeni toplayan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Ankara'da konserinde giydiği assolist kombiniyle dillere fena düşmüştü. Elbiseden çok her şeye benzetilen kombinin etkisi geçmemişti ki, yeni bir elbise daha sosyal medyaya damgasını vurdu. 

Yine Ankara sahnesinde ilginç bir elbise tercihi yapan Sibel Can bir kez daha goygoyculardan nasibini aldı!!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk müziğinin güçlü isimlerinden bir tanesi olan Sibel Can çakmak çakmak gözleri, güzelliği, özel hayatı ve kariyeriyle sürekli ön planda.

Türk müziğinin güçlü isimlerinden bir tanesi olan Sibel Can çakmak çakmak gözleri, güzelliği, özel hayatı ve kariyeriyle sürekli ön planda.

Kendisini, başka biri giyse "Bu ne ya?!" diye eleştireceğimiz assolist kıyafetleriyle fazla özdeşleştirmiş durumdayız.

Kendisini, başka biri giyse "Bu ne ya?!" diye eleştireceğimiz assolist kıyafetleriyle fazla özdeşleştirmiş durumdayız.

Tabii tüm kostümleri her zaman geçer not almıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da simsiyah garip elbisesiyle epey dile düşmüştü biliyorsunuz.

Tabii tüm kostümleri her zaman geçer not almıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da simsiyah garip elbisesiyle epey dile düşmüştü biliyorsunuz.

Detayları da burada vermiştilk:

Bizler daha Amor Gariboviç imzalı 150 bin TL'lik elbisenin goygoyunu atlamamıştık ki, yeni bir kombin daha dile düştü! Sibel Can'ın püsküllü siyah elbisesi yine görenlere "ne gerek vardı şimdi?" diye sorgulattı.

Bizler daha Amor Gariboviç imzalı 150 bin TL'lik elbisenin goygoyunu atlamamıştık ki, yeni bir kombin daha dile düştü! Sibel Can'ın püsküllü siyah elbisesi yine görenlere "ne gerek vardı şimdi?" diye sorgulattı.

👇👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin kimler bu elbiseyi görünce neler demiş neler....

Gelin kimler bu elbiseyi görünce neler demiş neler....
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın