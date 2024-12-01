Yine Olmadı Be: Kostüm Konusunda Tuhaf Tercihler Yapan Sibel Can'ın Püsküllü Kombini Abajura Benzetildi!
Yine Olmadı Be: Kostüm Konusunda Tuhaf Tercihler Yapan Sibel Can'ın Püsküllü Kombini Abajura Benzetildi!
Türk müziğinin başarılı seslerinden bir tanesi olan Sibel Can şehir şehir dolaşıp konser maratonuna devam ediyor. Her sahnesi ayrı ayrı beğeni toplayan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Ankara'da konserinde giydiği assolist kombiniyle dillere fena düşmüştü. Elbiseden çok her şeye benzetilen kombinin etkisi geçmemişti ki, yeni bir elbise daha sosyal medyaya damgasını vurdu.
Yine Ankara sahnesinde ilginç bir elbise tercihi yapan Sibel Can bir kez daha goygoyculardan nasibini aldı!!
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Türk müziğinin güçlü isimlerinden bir tanesi olan Sibel Can çakmak çakmak gözleri, güzelliği, özel hayatı ve kariyeriyle sürekli ön planda.
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Kendisini, başka biri giyse "Bu ne ya?!" diye eleştireceğimiz assolist kıyafetleriyle fazla özdeşleştirmiş durumdayız.
Tabii tüm kostümleri her zaman geçer not almıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da simsiyah garip elbisesiyle epey dile düşmüştü biliyorsunuz.
Bizler daha Amor Gariboviç imzalı 150 bin TL'lik elbisenin goygoyunu atlamamıştık ki, yeni bir kombin daha dile düştü! Sibel Can'ın püsküllü siyah elbisesi yine görenlere "ne gerek vardı şimdi?" diye sorgulattı.
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Gelin kimler bu elbiseyi görünce neler demiş neler....
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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