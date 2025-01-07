İlk Ödülüne Kavuşan Demi Moore'dan Işıldayan Kylie Jenner'a 7 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İlk Ödülüne Kavuşan Demi Moore'dan Işıldayan Kylie Jenner'a 7 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Salma Hayek
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Jessie J
Sabrina Carpenter
Kylie Jenner
Hailey Bieber
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Demi Moore
Kendall Jenner
Miley Cyrus
Selena Gomez
Ariana Grande
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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