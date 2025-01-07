Esra Erol'un "Yayınlamayacağım" Dediği Kayıttan Nilay'ın Ayrılık Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'un "Yayınlamayacağım" Dediği Kayıttan Nilay'ın Ayrılık Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi büyük beğeni toplamış ancak başına gelmeyen kalmamıştı. Önce Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları diziye "durdurma" davası açmış, ardından dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte yangın çıkmıştı. Birkaç hafta zorunlu bir şekilde izleyicisinden ayrılan dizinin 12 Ocak'ta yayınlanacak bölümünde izleyiciyi bir sürpriz beklediği açıklanmıştı. Sina Koloğlu'nun haberine göre, Şakir Paşa'nın torununun torunu dizide rol alacak.
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2. Kızılcık Şerbeti'nde çıkan yangında kimlerin öldüğü hala belirsizliğini koruyor. Ancak Feyza Civelek'in bir röportajda söyledikleri ve ortaya atılan iddialara bakılınca, ölenlerden birinin Nilay olduğu düşünülmüştü. Bu iddia kuvvetlendikten sonra ortaya yepyeni bir söylenti çıktı. Feyza Civelek'in diziden ayrılık nedeniyle ilgili yepyeni bir iddia ortaya atıldı.
3. Daha iki bölüm yayınlanmasına rağmen gündemden düşmeyen 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Dizinin setinde çıkan büyük yangın nedeniyle çekimlere ara verildi. Dizi setinde çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen kül olmuştu. Aralık ayında yaşanan bu olayın ardından itfaiye raporu ortaya çıktı.
4. Onedio'nun ikonik "Ne Seneydi Be" Ödülleri, sosyal medyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Sevgili okuyucularımızın, 2024'ün enlerini seçtiği anketimizde başarılı sunucu Müge Anlı 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülüne layık görüldü! Biz de Müge Anlı'yı stüdyosunda ziyaret ettik ve ödülünü takdim ettik!
5. Survivor 2025'in başlamasıyla heyecan doruklara yükseldi. Gerilimin de günden güne arttığı yarışmada bu kez Efecan hedefteydi. Yarışmada bir kez dinlenmek isteyen Efecan, takım arkadaşları tarafından fena eleştirilmişti. Efecan'a eşinden destek gecikmedi.
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6. Müge Anlı'da ortaya çıkan Nezaket Uyur cinayeti peşi sıra diğer cinayetleri de ortaya çıkardı. Geçtiğimiz hafta yayına katılan Nezaket Uyur'un cinayetinde adı geçen Nihat Önel'in yakınları kız kardeşlerinin de bu kişiler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bu iddiaların ardından kayıp bir hala olduğu da iddia edilmişti. Müge Anlı, bahsedilen hala Zekiye'nin de kayıp olduğunu ve bu olayda 6 kişinin öldürülmüş olabileceğini söyledi.
7. MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunun sevilen yarışmacısı Beyza, finale on kala elenmişti. Yarışmanın iddialı isimlerinden Beyza, 30 Aralık'ta gerçekleşen elemede Kerem’e 1 puan farkla yenilerek finale kalma şansını kaçırmıştı. MasterChef serüvenini geride bırakan Beyza, Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken açıklamıştı. Fransa'ya ailesini ziyarete gittiğinde kardeşi ile fotoğrafı dikkat çekti.
8. Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor. Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su ekranın en çok sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da rol alacak. Birsen Altuntaş, usta oyuncunun rolünü açıkladı. Duyunca sizin de çok heyecanlanacağınıza eminiz! İşte, Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in yeni rolü...
9. Ekim ayından bu yana Esra Erol, ATV'de yaptığı 'Esra Erol'da' programında 22 yaşındaki bir genci arıyor. 7 Temmuz günü kaybolan Fatih Aydın hala bulunamadı. Esra Erol'un yayınlarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Konu ile ilgili kayıp Fatih Aydın'ın annesi Rabia ve onun telefonda görüştüğü erkekler dikkat çekmişti. Savcılık başlatılan soruşturmada anne Rabia Aydın'ı ve görüştüğü kişileri sorguya alacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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