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Yılbaşı Arası Vermişlerdi: Dizilerin Ekrana Dönüş Tarihleri Belli Oldu!

Yılbaşı Arası Vermişlerdi: Dizilerin Ekrana Dönüş Tarihleri Belli Oldu!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2025 - 03:04

TV ekranlarında yayınlanan dizilerin birçoğu yılbaşı arasına girmişti. 1-2 haftalık ara yapan dizilerin yeniden ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Box Office Türkiye, dizilerin ekrana dönüş tarihlerini açıkladı!

Bakalım severek takip ettiğimiz diziler ne zaman yayınlanacakmış?

Kaynak: Box Office Türkiye

Kaynak: https://x.com/boxofficeturkey/status/...
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Ekranların sevilen dizileri yılbaşı arasına girmişti. Ancak kimi dizilerin reklam eksikliği kimilerininse RTÜK cezaları sebebiyle arayı uzattığı ortaya çıktı.

Ekranların sevilen dizileri yılbaşı arasına girmişti. Ancak kimi dizilerin reklam eksikliği kimilerininse RTÜK cezaları sebebiyle arayı uzattığı ortaya çıktı.

Box Office Türkiye, dizilerin ekrana dönüş tarihlerini açıkladı!

Box Office Türkiye, dizilerin ekrana dönüş tarihlerini açıkladı!

Uzak Şehir - 13 Ocak 2025 (9. bölüm)

Uzak Şehir - 13 Ocak 2025 (9. bölüm)

  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 13 Ocak 2025 (40. bölüm)

  • Kızıl Goncalar - 20 Ocak 2025 (34. bölüm)

Bahar - 14 Ocak 2025 (31. bölüm)

Bahar - 14 Ocak 2025 (31. bölüm)

Annem Ankara - 15 Ocak 2025 (7. bölüm)

Annem Ankara - 15 Ocak 2025 (7. bölüm)

  • Kuruluş Osman - 15 Ocak 2025 (177. bölüm)

  • Sahipsizler - 15 Ocak 2025 (8. bölüm)

  • Leyla: Hayat...Aşk...Adalet - ara vermedi (17. bölüm)

  • Sandık Kokusu - 8 Ocak 2025 (41. bölüm)

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Siyah Kalp - 9 Ocak 2025 (16. bölüm)

Siyah Kalp - 9 Ocak 2025 (16. bölüm)

Kızılcık Şerbeti - 10 Ocak 2025 (83. bölüm)

Kızılcık Şerbeti - 10 Ocak 2025 (83. bölüm)

Gönül Dağı - ara vermedi (161. bölüm)

Gönül Dağı - ara vermedi (161. bölüm)

  • Can Borcu - ara vermedi (4. bölüm)

  • Yabani - 11 Ocak 2025 (51. bölüm)

Teşkilat - 12 Ocak (127. bölüm)

Teşkilat - 12 Ocak (127. bölüm)

  • Deha - 19 Ocak (16. bölüm)

  • Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - belirsiz (4. bölüm)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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