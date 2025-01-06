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Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın Başrol Olduğu Kral Kaybederse'nin Kadrosu Belli Oldu!

Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın Başrol Olduğu Kral Kaybederse'nin Kadrosu Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2025 - 02:48

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak olan Kral Kaybederse'nin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Başrollerin belli olduğu dizide yeni gelişmeler yaşandı. Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı dizinin kadrosu belli oldu!

Kaynak: Oda TV

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Uzun süredir üstünde çalışılan Kral Kaybederse için hazırlıklar sürüyor.

Uzun süredir üstünde çalışılan Kral Kaybederse için hazırlıklar sürüyor.

Oda TV'nin haberine göre Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizide başrolleri Halit Ergenç ve Merve Dizdar paylaşıyor.

Oda TV'nin haberine göre Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizide başrolleri Halit Ergenç ve Merve Dizdar paylaşıyor.

Dizide ayrıca Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu ve Cihan Talay gibi oyuncular rol alacak.

Dizide ayrıca Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu ve Cihan Talay gibi oyuncular rol alacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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