Şakir Paşa Geri Dönüyor: Şakir Paşa Ailesi; Mucizeler ve Skandallar Dizisinin Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu

Yayınlanmaya başladığı günden beri çok konuşulan, çekimlerinin yapıldığı platonun yanması sonucunda çekimleri durdurulan Şakir Paşa Ailesi; Mucizeler ve Skandallar dizisinin geri dönüş tarihi belli oldu.

Odatv’de yer alan habere göre; Şakir Paşa Ailesi; Mucizeler ve Skandallar dizisi 12 Ocak’ta izleyicilerine büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan dizinin yeni çekim yeri Büyükada'nın en ikonik yapılarından biri olan Splendid Palace Oteli oldu.