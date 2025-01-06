Şakir Paşa Geri Dönüyor: Şakir Paşa Ailesi; Mucizeler ve Skandallar Dizisinin Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu
Şakir Paşa Geri Dönüyor: Şakir Paşa Ailesi; Mucizeler ve Skandallar Dizisinin Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu
Kaynak: https://www.odatv.com/kultur-sanat/sa...
Yayınlanmaya başladığı günden beri çok konuşulan, çekimlerinin yapıldığı platonun yanması sonucunda çekimleri durdurulan Şakir Paşa Ailesi; Mucizeler ve Skandallar dizisinin geri dönüş tarihi belli oldu.
Odatv’de yer alan habere göre; Şakir Paşa Ailesi; Mucizeler ve Skandallar dizisi 12 Ocak’ta izleyicilerine büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan dizinin yeni çekim yeri Büyükada'nın en ikonik yapılarından biri olan Splendid Palace Oteli oldu.
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"Şakir Paşa Ailesi; Mucizeler ve Skandallar” dizisinin platformu yanmış ve diziye ara verilmişti. Bu sürecin uzayabileceği öne sürülmüştü. Çekimlere ara verildi.
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Yapım ekibi bir sürpriz yapmaya karar verdi. Ve 12 Ocak Pazar günü izleyicilere büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı söylentileri kulislerde dolaşıyor.
Odatv’de yer alan habere göre; 12 Ocak tarihi doğru. Dizi ekibi bu tarihte izleyicilerine büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.
Odatv’nin edindiği bilgilere göre, ailenin geçmişine yönelik bir tanıtım bölümü hazırlanıyor. Bu insanlar kimdir, nereden geldiler, bulundukları mevkilere nasıl geldiler, saraya yakınlıkları nedir, Abdülhamit’le ilişkileri nasıldı gibi insanların merak ettikleri sorulara cevap verilecek.
Dizi, 1912’de Cevat’ın Büyükada’da köşke dönüşüyle başlamıştı. Bu özel tanıtımda ailenin o noktaya nasıl geldiğinin bir kronolojisi verilecek.
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Çekimler Büyükada’daki tarihi Splendid Palace Otel’de yapılacak. Edinilen bilgilere göre otel idaresi “Buyurun, gelin, istediğiniz çekimleri burada yapabilirsiniz” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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