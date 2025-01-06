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Sosyal Medya Deneyi 11 Yaşındaki Mert’i Öldürdü: Aile Bakanlığı’ndan Mert Açıklaması Geldi

Sosyal Medya Deneyi 11 Yaşındaki Mert’i Öldürdü: Aile Bakanlığı’ndan Mert Açıklaması Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.01.2025 - 08:47

Türkiye 11 yaşındaki Mert’e ağlıyor… 11 yaşındaki küçük Mert, sosyal medyada gördüğü bir akımı denedi, üzerine kolonya dökerek kendisini ateşe verdi. Mert hastaneye kaldırıldı, 17 gündür yaşam savaşı veriyordu. 11 yaşındaki Mert günler süren yaşam savaşını kaybetti… 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması için video çekmek isterken üzerine kolonya döküp kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yetiştiren'e ilişkin, 'Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir' ifadesini kullandı.

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İzmir'in Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 17 Aralık'ta, edinilen bilgiye göre, evde tek başına olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, iddiaya göre bir sosyal medya uygulamasındaki kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

İzmir'in Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 17 Aralık'ta, edinilen bilgiye göre, evde tek başına olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, iddiaya göre bir sosyal medya uygulamasındaki kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

AA ve İHA'daki habere göre üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. 

Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren’i hastaneye kaldırdı.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de, bir sosyal medya uygulaması için video çekmek istediği esnada üzerine kolonya döküp kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mert Yetiştiren'e ilişkin açıklamada bulundu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de, bir sosyal medya uygulaması için video çekmek istediği esnada üzerine kolonya döküp kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mert Yetiştiren'e ilişkin açıklamada bulundu:

'Bir süredir hastanede tedavisi devam eden Mert Yetiştiren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir.

Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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