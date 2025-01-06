Sosyal Medya Deneyi 11 Yaşındaki Mert’i Öldürdü: Aile Bakanlığı’ndan Mert Açıklaması Geldi
Sosyal Medya Deneyi 11 Yaşındaki Mert’i Öldürdü: Aile Bakanlığı’ndan Mert Açıklaması Geldi
Türkiye 11 yaşındaki Mert’e ağlıyor… 11 yaşındaki küçük Mert, sosyal medyada gördüğü bir akımı denedi, üzerine kolonya dökerek kendisini ateşe verdi. Mert hastaneye kaldırıldı, 17 gündür yaşam savaşı veriyordu. 11 yaşındaki Mert günler süren yaşam savaşını kaybetti…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması için video çekmek isterken üzerine kolonya döküp kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yetiştiren'e ilişkin, 'Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir' ifadesini kullandı.
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İzmir'in Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 17 Aralık'ta, edinilen bilgiye göre, evde tek başına olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, iddiaya göre bir sosyal medya uygulamasındaki kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de, bir sosyal medya uygulaması için video çekmek istediği esnada üzerine kolonya döküp kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mert Yetiştiren'e ilişkin açıklamada bulundu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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