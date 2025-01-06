2025’in İlk Kabine Toplantısı: Erdoğan Memur ve Emekli Maaşı İçin Devreye Girecek mi?
2025’in İlk Kabine Toplantısı: Erdoğan Memur ve Emekli Maaşı İçin Devreye Girecek mi?
2025 yılının ilk Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bugün masadaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarının durumu olacak. Kulislerde konuşulanlara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerek en düşün emekli ve memur maaşlarında oynamaya yapabilir. Masadaki bir başka konu ise Suriye…
İşte detaylar…
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2025’in ilk Kabine Toplantısı Suriye, memur ve emekli maaşları gündemleri ile biraraya geliyor.
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Toplantının öncelikli gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılması beklenen refah payı artışı ile Suriye’deki gelişmeler var.
Öte yandan toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masaya yatırılacak ve düzenlemenin bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek.
Suriye’deki son gelişmeler de Kabine’de görüşülecek. Suriye’nin yeniden imarına katkı sağlamak için giden bakanlık heyetlerinin yaptığı çalışmalar; altyapı, enerji ve tarım olmak üzere yapılması planlanan faaliyetler gözden geçirilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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