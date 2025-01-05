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Bakanlık Bir Süt Markasını Daha İfşa Etti, Ürünler Toplatılıyor

Bakanlık Bir Süt Markasını Daha İfşa Etti, Ürünler Toplatılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.01.2025 - 18:17

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, üç harfli zincir marketlerden birinde satılan bir markada daha uygunsuzluk tespit edildi. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi her geçen gün artıyor. Bakanlığın denetimlerine ise dev markalar takılmayı sürdürüyor. Üç harfli firmalardan birinin sütünde çıkan uygunsuz durumla bakanlık harekete geçti. Sütler marketlerden toplanıyor.

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'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi gündem olmaya devam ederken bir süt ürünü daha bakanlığın radarına takıldı.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi gündem olmaya devam ederken bir süt ürünü daha bakanlığın radarına takıldı.

Bakanlığın incelemelerinde Birşah markalı sütlerin içinde tamamen su bulunduğu tespit edildi.

Bakanlığın incelemelerinde Birşah markalı sütlerin içinde tamamen su bulunduğu tespit edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Danone üretim aşamasında sehven su eklenmesi nedeniyle bazı ürünlerinde kalite sorunu yaşandığını belirtti. Firma, bu durumun tespit edilmesinin ardından ilgili ürünler için toplama kararı alındığını kamuoyuna duyurdu.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Danone üretim aşamasında sehven su eklenmesi nedeniyle bazı ürünlerinde kalite sorunu yaşandığını belirtti. Firma, bu durumun tespit edilmesinin ardından ilgili ürünler için toplama kararı alındığını kamuoyuna duyurdu.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın ardından Danone, üretim sürecindeki teknik bir aksaklık nedeniyle ürünlerde sehven su kullanıldığını açıkladı. Firma, yaşanan durum için tüketicilerden özür dileyerek gerekli önlemlerin alındığını ve etkilenen ürünlerin toplatıldığını duyurdu.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın ardından Danone, üretim sürecindeki teknik bir aksaklık nedeniyle ürünlerde sehven su kullanıldığını açıkladı. Firma, yaşanan durum için tüketicilerden özür dileyerek gerekli önlemlerin alındığını ve etkilenen ürünlerin toplatıldığını duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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