Bakanlık Bir Süt Markasını Daha İfşa Etti, Ürünler Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, üç harfli zincir marketlerden birinde satılan bir markada daha uygunsuzluk tespit edildi. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi her geçen gün artıyor. Bakanlığın denetimlerine ise dev markalar takılmayı sürdürüyor. Üç harfli firmalardan birinin sütünde çıkan uygunsuz durumla bakanlık harekete geçti. Sütler marketlerden toplanıyor.