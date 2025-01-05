MHP Lideri Devlet Bahçeli İçin Terörü Övme İddiasıyla Suç Duyurusu Yapıldı

Devlet Bahçeli'nin Öcalan hakkındaki 'umut hakkı' çıkışı sonrası yeni bir sürece girildi. İmralı'da Öcalan'la görüşen heyetin ilk duraklarından biri de Devlet Bahçeli olmuştu. Bahçeli'nin bu açıklamaları ve sonraki süreç tüm Türkiye'nin ana gündem maddesi olmuştu. Bu gelişmelerin ardından Bahçeli'yle ilgili terörü övmek suçlamasıyla suç duyurunda bulunuldu. Suç duyurusunda Bahçeli'nin açıklamalarına yer verildi.