MHP Lideri Devlet Bahçeli İçin Terörü Övme İddiasıyla Suç Duyurusu Yapıldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli İçin Terörü Övme İddiasıyla Suç Duyurusu Yapıldı
Devlet Bahçeli'nin Öcalan hakkındaki 'umut hakkı' çıkışı sonrası yeni bir sürece girildi. İmralı'da Öcalan'la görüşen heyetin ilk duraklarından biri de Devlet Bahçeli olmuştu. Bahçeli'nin bu açıklamaları ve sonraki süreç tüm Türkiye'nin ana gündem maddesi olmuştu. Bu gelişmelerin ardından Bahçeli'yle ilgili terörü övmek suçlamasıyla suç duyurunda bulunuldu. Suç duyurusunda Bahçeli'nin açıklamalarına yer verildi.
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Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlattığı süreç son günlerdeki meclis ziyaretleriyle devam ediyor. DEM Parti vekilleri İmralı'nın ardından mecliste temaslarda bulundu.
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Heyetin ilk duraklarından biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmuştu. Ziyaretin ardından da sıcak mesajlar devam etti.
Bahçeli'nin açıklamalarının ardından birçok tepki olmuştu ancak bu açıklamalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi, Devlet Bahçeli hakkında 'terörü övmek' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Avukat İsmail Hakkı Atal başkanlığında suç duyurusu yapıldı. İmralı’da hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla ilgili olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ile “Terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek veya övmek” suçları kapsamında yargılanmasını talep eden bir dilekçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.
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Suç duyurusunda "Yasama dokunulmazlığı, yasama işlemlerine yönelik bir dokunulmazlık olup, şüphelinin eylemi yasama kapsamında bir konuşma değildir” denildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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