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"Dini Değerleri Aşağılama" Suçlamasıyla Gözaltına Alınmıştı: Murat Övüç Serbest Kaldı

"Dini Değerleri Aşağılama" Suçlamasıyla Gözaltına Alınmıştı: Murat Övüç Serbest Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2025 - 15:58

Magazin dünyasının bilinen isimlerinden Murat Övüç, “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Polis merkezine eli kelepçeli şekilde getirilen Övüç, geceyi karakolda geçirdi. Ünlü isim polisteki ifadesinin ardından bugün serbest kaldı. Murat Övüç, başörtüsü taktığı bir videoyu sosyal medyada paylaşmıştı.

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Murat Övüç, uçakta başörtüsü takarak bir video paylaşmış ve dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Murat Övüç, uçakta başörtüsü takarak bir video paylaşmış ve dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Övüç, polis merkezine elleri kelepçeli şekilde getirildi.

Övüç, polis merkezine elleri kelepçeli şekilde getirildi.

Görüntüler 👇

“Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınan Murat Övüç polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

“Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınan Murat Övüç polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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