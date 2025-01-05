Dini Değerlerle Dalga Geçtiği İddia Edilmişti: Gözaltına Alınan Murat Övüç'ün Kelepçeli Anları Ortaya Çıktı!
Dini Değerlerle Dalga Geçtiği İddia Edilmişti: Gözaltına Alınan Murat Övüç'ün Kelepçeli Anları Ortaya Çıktı!
Kendine has tavırlarıyla sıkça olay yaratan fenomen Murat Övüç yine gündemin öne çıkan isimlerinden oldu. Dün akşam yaşanan bir son dakika gelişmesiyle, ünlü fenomen dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Bindiği uçakta türban takarak seyahat edip başörtüsünün ne kadar pahalı bir markaya ait olduğunu anlatmıştı. Şimdi de gözaltına alınan Murat Övüç'ün kelepçeli anları ortaya çıktı.
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İlk zamanlar ilişkiler hakkında enteresan yorumlar yaptığı videolar çekip adını duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ü günden güne daha garip hallere büründü.
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Abartılı makyajları ve kombinleri, farklı konuşma tarzı, söylemleri ve aykırı tavırları yüzünden sıkça "görgüsüz" damgası yemesi derken her haliyle magazinde sık konuşulan isimler arasına giriverdi.
Hatta en son kendisini, bir ara hızını alamayıp, Bülent Ersoy'a sataşmasıyla konu edinmiştik. "Bülentinkiler (yüzükleri) sahte" diyen Övüş daha sonra büyük r yapıp Diva'nın ayaklarına kapanmıştı gerçi.
Murat Övüç geçtiğimiz haftalarda "çok pahalı" olduğunu ve dünyaca ünlü lüks bir markaya ait olduğunu söylediği bir başörtüsü takarak video yayınlamıştı
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Bu paylaşım ünlü fenomenin başına dert açtı! Ekol Tv'nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Murat Övüç'ün kelepçeli halleri de ortaya çıktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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