Koşun Dedikodu Kazanı Fena Kaynıyor: Bircan Bali'nin Hadise'ye 'Samimiyetsiz' Demesini Alişan Çok Beğendi!

Hadise'nin O Ses Türkiye'deki 'Sıfır Tolerans' performansının etkileri hala devam ediyor. Eleştirilerin de ardı arkası kesilmezsen sürekli yeni isimlerden sesler yükseliyor.

Skandal yaratan açıklamalara imza atan Bircan Bali de konuya dahil oldu. Ece Erken’in sunduğu Haftanın Uzmanları programına konuk olan Bali, Hadise'yi 'samimiyetsizlik' ile suçladı. Hatta ünlü şarkıcının, Gülben Ergen'den tacı aldığını bile söyledi.

Bir diğer bomba ise konuyu Alişan'ın beğenmesi oldu! Koşun, olaylara bi' bakalım...