Koşun Dedikodu Kazanı Fena Kaynıyor: Bircan Bali'nin Hadise'ye 'Samimiyetsiz' Demesini Alişan Çok Beğendi!
Koşun Dedikodu Kazanı Fena Kaynıyor: Bircan Bali'nin Hadise'ye 'Samimiyetsiz' Demesini Alişan Çok Beğendi!
Hadise'nin O Ses Türkiye'deki 'Sıfır Tolerans' performansının etkileri hala devam ediyor. Eleştirilerin de ardı arkası kesilmezsen sürekli yeni isimlerden sesler yükseliyor.
Skandal yaratan açıklamalara imza atan Bircan Bali de konuya dahil oldu. Ece Erken’in sunduğu Haftanın Uzmanları programına konuk olan Bali, Hadise'yi 'samimiyetsizlik' ile suçladı. Hatta ünlü şarkıcının, Gülben Ergen'den tacı aldığını bile söyledi.
Bir diğer bomba ise konuyu Alişan'ın beğenmesi oldu! Koşun, olaylara bi' bakalım...
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Uzun zaman sonra yıllarını verdiği jüri koltuğuna yeniden oturan Hadise O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde büyük ses getirdi hatırlarsanız.
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Ünlü şarkıcının "Narin ve Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı" diyerek aşk şarkısı olan 'Sıfır Tolerans'ı söyleyince bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.
Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen tartışmaların devam ettiği konuya bu sefer de yorumlarıyla kaos yaratan Bircan Bali dahil oldu.
Kadınca TV Youtube kanalında Ece Erken’in sunduğu Haftanın Uzmanları programına konuk olan magazin yorumcusu "Hadise denilince aklınıza geliyor?" sorusuyla yine açtı ağzını yumdu güzünü.
"Her şeyi yalan! Resmen Gülben Ergen'den samimiyetsizlik tacını aldı" diyen Bali, Hadise'nin konuk olduğu İbrahim Selim'in programında sorulan soruların da kendi cephesinden hazırlatıldığını öne sürdü.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...
'Nur Magazin' adlı hesap bir diğer büyük bombayı da patlattı. Bircan Bali'nin videosunu paylaşan hesabın gönderisini beğenen kişi ise Alişan oldu!
Bircan Bali'nin Hadise hakkındaki çıkışlarına kullanıcılardan da tepki geldi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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