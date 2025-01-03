"Bu Sözleri Yayınlayabilir Misiniz?": Nejat İşler’in Küfürlü ve Sarhoş Halli Röportajı Kısa Sürede Gündem Oldu
"Bu Sözleri Yayınlayabilir Misiniz?": Nejat İşler’in Küfürlü ve Sarhoş Halli Röportajı Kısa Sürede Gündem Oldu
Türk magazin dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Nejat İşler, son dönemlerde başrolünde yer aldığı 'Evcilik' filmiyle öne çıkmıştı. Ünlü oyuncu bu kez de OT Tv YouTube kanalına röportaj verdi. Söyledikleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İşler'in tavırları geniş yankı uyandırırken sarhoş hali de tartışmalara neden oldu!
Hadi gelin; Nejat İşler neler söylemiş, kimler neler demiş birlikte görelim...
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Dizi ve sinema sektörünün önde gelen oyuncularından Nejat İşler attığı her adımla dikkatleri üzerine çeken ünlülerin arasında yer alıyor.
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Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla sıkça manşetlere yerleşen ünlü oyuncu son dönemlerde başrolünde yer aldığı "Evcilik" adlı filmle adından söz ettiriyor.
Pek çoğunuzun bildiği gibi İşler zaman zaman alkolü fazla kaçırdığı için bazı sorunlar yaşayıp gündeme oturuyor.
Nejat İşler bu kez de YouTube'da yayın yapan OT Tv'ye verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Birçok konuya değinen Nejat İşler'in küfürlü konuştuğu ve sarhoş haller sergilediği video kısa sürede sosyal medyanın öne çıkanları arasına yerleşti.
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Fragmanda yer alan bazı kısımların yayınlanan videodan çıkarılması da dikkatlerden kaçmadı:
Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkileri de bi' görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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