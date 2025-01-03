Ferdi Tayfur'un Ölümü Ardından İlk Açıklamayı Yapan Eski Eşi Necla Nazır Balkon Camından Taziye Kabul Etti
Ferdi Tayfur'un Ölümü Ardından İlk Açıklamayı Yapan Eski Eşi Necla Nazır Balkon Camından Taziye Kabul Etti
Arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini derin bir yasa boğan acı olayın ardından gözler usta sanatçının soğukluk yaşadığı aile üyelerine çevrilmişti. Kızından henüz bir ses çıkmazken eski eşi Necla Nazır ilk açıklamayı yapmıştı.
Necla Nazır'ın geçtiğimiz saatlerde evinin balkonundan basın mensuplarının taziyelerini kabul ettiği sıralarda Ferdi Tayfur'un da cenazesi de Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi!
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'Hatıran Yeter', 'Emmoğlu', 'Bana Sor', 'Sabahçı Kahvesi' gibi sayısız eserler yüreklere taht kuran Ferdi Tayfur dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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79 yaşında hayatını yitiren usta sanatçı milyonlarca sevenini yasa boğduğu anlarda gözler de bir süredir sorunlar yaşadığı aile üyelerine çevrildi.
"Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Ferdi Tayfur'un epeydir olay yaşadığı kızı Tuğçe'den herhangi bir ses çıkmadı...
Usta sanatçının hayatını kaybetmesinden sonra açıklama yapan isim ise 2007'de boşandığı eski eşi ve Tuğçe Tayfur'un annesi olan Necla Nazır oldu.
Ferdi Tayfur’un ölümü ardından eski hayat arkadaşı Necla Nazır bu kez de Emirgan'da yıllarca oturdukları evin balkonundan basın mensuplarının taziyelerini kabul etti."Cenazeye de katılacağız. İnşallah orada görüşürüz, tamam mı?" diyen Nazır konuyu çok uzatmak istemedi.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Bu esnada, saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'nda olan Ferdi Tayfur'un cenazesi de Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi!
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Ayrıca daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde düzenleneceği duyurulan cenaze namazı için yeni adres belirlendi. Cenaze namazı Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olması nedeniyle izdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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