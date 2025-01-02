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Ahmet Hakan 'Sıfır Tolerans' Performansıyla Tepki Çeken Hadise'yi Duyar Kasmakla Suçladı!

Ahmet Hakan 'Sıfır Tolerans' Performansıyla Tepki Çeken Hadise'yi Duyar Kasmakla Suçladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.01.2025 - 18:21

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran Hadise'nin, Narin ve Narinlerimize adadığı 'Sıfır Tolerans' şarkısı tansiyon yükseltti. Sosyal medyanın kasıp kavrulduğu olaya pek çok isim dahil oldu. Ağır şekilde eleştirilen Hadise'ye bir ok da Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan ünlü şarkıcıyı duyar kasmakla suçladı.

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O Ses Türkiye'ye yılbaşı özel bölümüyle dönen Hadise'nin, Diyarbakır'da katledilen Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söylemesiyle ortalık karıştı.

O Ses Türkiye'ye yılbaşı özel bölümüyle dönen Hadise'nin, Diyarbakır'da katledilen Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söylemesiyle ortalık karıştı.

"Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda böyle haberlerle karşı karşıya kalmayız. Narinlerimizi kaybetmeyiz" diyerek aşk şarkısı söyleyen Hadise'ye birçok ünlü isim de sert çıktı.

"Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda böyle haberlerle karşı karşıya kalmayız. Narinlerimizi kaybetmeyiz" diyerek aşk şarkısı söyleyen Hadise'ye birçok ünlü isim de sert çıktı.

Bu isimlerin sonuncusu da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan oldu. Sosyal medyayı kasıp kavuran olayı köşesine taşıyan Hakan, ünlü şarkıcıya ağır yüklendi.

Bu isimlerin sonuncusu da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan oldu. Sosyal medyayı kasıp kavuran olayı köşesine taşıyan Hakan, ünlü şarkıcıya ağır yüklendi.

Ahmet Hakan "HADİSE’NİN NARİN ÜZERİNDEN PRİM YAPMA ÇABASI" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Hakan "HADİSE’NİN NARİN ÜZERİNDEN PRİM YAPMA ÇABASI" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Yılbaşı gecesi.

Hadise ekranda.

Şarkısını söyleyecek.

Ama önce bir sosyal mesaj.

“Narin’ler ölmesin, şeker de yiyebilsin” falan edebiyatı'

"Hadise’nin bu yaptığı, tam bir duyar kasma. Süper samimiyetsiz. Nereden mi biliyorum? Şuradan: Samimi olsa... Eski sevgiliye fırça atma şarkısı olan “Sıfır Tolerans” isimli şarkısını “Narin’ler için söylüyorum” diye takdim etmezdi."

"Hadise’nin bu yaptığı, tam bir duyar kasma. Süper samimiyetsiz. Nereden mi biliyorum? Şuradan: Samimi olsa... Eski sevgiliye fırça atma şarkısı olan “Sıfır Tolerans” isimli şarkısını “Narin’ler için söylüyorum” diye takdim etmezdi."

'Nasıl ve neden öldürüldüğü bile belli olmayan minicik bir kız çocuğunun ardından söylenecek şarkı değildir o.

Hadise’nin bunu yaparken Narin için milim empati geliştirmediğine hem yemin edebilirim hem de iddiaya girebilirim.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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