Herkes Merak Ediyordu: Vefat Eden Ferdi Tayfur'un Küs Olduğu Kızı Tuğçe Tayfur Ortaya Çıktı!
Herkes Merak Ediyordu: Vefat Eden Ferdi Tayfur'un Küs Olduğu Kızı Tuğçe Tayfur Ortaya Çıktı!
Ferdi Tayfur dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı kaybın ardından tüm gözler, son dönemlerde gerginlik yaşadığı aile üyelerine çevrilmişti. Eski eşinden açıklama gelse de kızı Tuğçe sessiz kalmıştı.
Pek çok kişinin merak ettiği Tuğçe Tayfur geçtiğimi saatlerde arkadaşının bir paylaşımıyla ortaya çıktı. Gelin, yorum yağan o paylaşımı beraber görelim...
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15 Aralık günü apar topar hastaneye kaldırılan ardından hem kalp ameliyatı geçiren hem de böbrek nakli olan Ferdi Tayfur maalesef ki geçtiğimiz akşam hayata gözlerini yumdu.
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79 yaşında vefat eden usta sanatçının acı kaybından sonra gözler, son dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadığı aile üyelerine çevrilmişti.
O taraftan ilk açıklama 2007'de boşandığı eski eşi Necla Nazır'dan gelmiş ve "Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" açıklamasında bulunmuştu.
Kendi birkaç saat önce de evinin balkonundan taziyeleri kabul etmiş ve cenazeye katılacaklarını belirtmişti:
Her ne kadar eski eşten açıklama gelse de asıl beklenen kişi, Ferdi Tayfur'un sağlam şekilde tartıştığı kızı Tuğçe Tayfur'du.
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Babasının cenazesini karşılamaya gitmeyen ve usta sanatçıyla uzun süredir küs olan Tuğçe Tayfur bugün ortaya çıktı.
Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Tuğçe'nin son halini "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadeleriyle paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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