Önce Meydan Okuyup Sonra R Yapmıştı: Murat Övüç "Bülentinkiler Sahte" Dediği Diva'nın Eteklerine Kapandı!

'Nereye gidebilirim, ona nasıl ulaşabilirim, Diva'mın eteklerine, ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim, nasıl öpebilirim diye mücadele verdim. Arzu Hanım'a, zarif eşine teşekkür ediyorum. Diva'm, densizlik yaptım, özür diliyorum. Çok özelsiniz, sizi çok seviyorum. Kabul ettiler beni, ben de özrümü diledim. Sizi çok seviyorum.'