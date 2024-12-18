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Önce Meydan Okuyup Sonra R Yapmıştı: Murat Övüç "Bülentinkiler Sahte" Dediği Diva'nın Eteklerine Kapandı!

Önce Meydan Okuyup Sonra R Yapmıştı: Murat Övüç "Bülentinkiler Sahte" Dediği Diva'nın Eteklerine Kapandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.12.2024 - 12:04

Bir garip tavırları, enteresan çıkışları yüzünden sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça eleştirilen Murat Övüç paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Pek çok kişinin 'görgüsüz' bulduğu tavırlar sergileyen fenomenin hızını alamayıp Bülent Ersoy'a sataşmasını hatırlarsınız. Diva'yı ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte' diyerek kızdırmıştı. 

Attığı her adım ayrı bir tepki çeken Murat Övüç bu sefer de Bülent Ersoy'un ayaklarına kapanıp özür diledi. Fenomenin paylaşımı yine görenleri cringe komasına soktu.

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İlişkiler hakkındaki enteresan yorumlarla dolu videolar çekip ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ü tanımayan pek kimse kalmamıştır.

İlişkiler hakkındaki enteresan yorumlarla dolu videolar çekip ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ü tanımayan pek kimse kalmamıştır.

Abartılı makyajları ve kombinleri, farklı konuşma tarzı derken her adımıyla ayrı bir olan Murat Övüç, magazin gündeminin sık konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Abartılı makyajları ve kombinleri, farklı konuşma tarzı derken her adımıyla ayrı bir olan Murat Övüç, magazin gündeminin sık konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Söylemleri ve aykırı tavırları yüzünden sıkça "görgüsüz" damgası yiyen fenomen bir ara hızını alamayıp, Bülent Ersoy'a sataşmıştı. "Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" diyerek kendince Diva'ya meydan okumuştu.

Söylemleri ve aykırı tavırları yüzünden sıkça "görgüsüz" damgası yiyen fenomen bir ara hızını alamayıp, Bülent Ersoy'a sataşmıştı. "Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" diyerek kendince Diva'ya meydan okumuştu.

O anları görmeyenler varsa, böyle alabiliriz...

Bu laflarının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişti ki, Murat Övüç resmen geri vites yapıp Diva'ya övgüler yağdırmıştı.

Bu laflarının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişti ki, Murat Övüç resmen geri vites yapıp Diva'ya övgüler yağdırmıştı.

Detaylar...

Kadınlar matineleri için şehir şehir gezen Murat Övüç geçtiğimiz akşam sinirlendirdiği Bülent Ersoy'un kapısını çaldı. Sözlerinden pişman olan Övüç, Diva'nın eteklerine kapanırken abartılı sözlerine devam etti:

Kadınlar matineleri için şehir şehir gezen Murat Övüç geçtiğimiz akşam sinirlendirdiği Bülent Ersoy'un kapısını çaldı. Sözlerinden pişman olan Övüç, Diva'nın eteklerine kapanırken abartılı sözlerine devam etti:

'Nereye gidebilirim, ona nasıl ulaşabilirim, Diva'mın eteklerine, ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim, nasıl öpebilirim diye mücadele verdim. Arzu Hanım'a, zarif eşine teşekkür ediyorum. Diva'm, densizlik yaptım, özür diliyorum. Çok özelsiniz, sizi çok seviyorum. Kabul ettiler beni, ben de özrümü diledim. Sizi çok seviyorum.'

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"Estağfurullah, böyle şeyler konuşulmaz" diyen Bülent Ersoy'un eline öpen Övüç'e "Sağol kız çocuğum" dediği anlar da gündem yarattı.

"Estağfurullah, böyle şeyler konuşulmaz" diyen Bülent Ersoy'un eline öpen Övüç'e "Sağol kız çocuğum" dediği anlar da gündem yarattı.

Önce videoyu görelim...

Sonra da görenlere "Ben ne izledim şimdi!" dedirten türdeki paylaşıma gelen tepkileri bi' okuyalım:

Sonra da görenlere "Ben ne izledim şimdi!" dedirten türdeki paylaşıma gelen tepkileri bi' okuyalım:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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