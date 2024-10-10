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"Bülentinkiler Sahte" Demişti: Milyonluk Takılarıyla Diva'ya Meydan Okuyan Murat Övüç'ten Geri Vites!

"Bülentinkiler Sahte" Demişti: Milyonluk Takılarıyla Diva'ya Meydan Okuyan Murat Övüç'ten Geri Vites!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 15:11

Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un takılarının sahte kendi takılarının gerçek olduğunu söyleyerek adeta Diva'ya meydan okuyan Murat Övüç geri vites yaptı.

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Abartılı kostümleri ve makyajları, sivri dili ve açıklamaları ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Murat Övüç'ü mutlaka tanıyanlarınız vardır.

Abartılı kostümleri ve makyajları, sivri dili ve açıklamaları ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Murat Övüç'ü mutlaka tanıyanlarınız vardır.

Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette bir anda Bülent Ersoy'a sataşarak ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar.'' açıklamalarında bulunmuş ve adeta Diva'ya meydan okumuştu.

Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette bir anda Bülent Ersoy'a sataşarak ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar.'' açıklamalarında bulunmuş ve adeta Diva'ya meydan okumuştu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Artık Bülent Ersoy bu açıklamalara ne tepki verdi bilemiyoruz ancak tahmin etmek çok zor değil. Çünkü Murat Övüç geçtiğimiz saatlerdeki paylaşımıyla resmen geri vites yaparak bu sefer de Diva'ya övgüler yağdırmayı tercih etti!

Artık Bülent Ersoy bu açıklamalara ne tepki verdi bilemiyoruz ancak tahmin etmek çok zor değil. Çünkü Murat Övüç geçtiğimiz saatlerdeki paylaşımıyla resmen geri vites yaparak bu sefer de Diva'ya övgüler yağdırmayı tercih etti!

Belli ki söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, "Pırlantanın en alası Bülent Hanım'da" açıklamalarında bulunmayı da unutmadı tabii!

Belli ki söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, "Pırlantanın en alası Bülent Hanım'da" açıklamalarında bulunmayı da unutmadı tabii!

İşte o anlar 👇🏻

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