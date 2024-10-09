Damla Sönmez'den Kadın Cinayetleri Yorumu: "Bir An Önce ‘İstanbul Sözleşmesi’ne Geri Dönmemiz Gerekiyor"
Damla Sönmez'den Kadın Cinayetleri Yorumu: "Bir An Önce ‘İstanbul Sözleşmesi’ne Geri Dönmemiz Gerekiyor"
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, ülkemizde yaşanan ve sayısı her geçen gün artan kadın cinayetleri hakkında konuştu.
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19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik isimli bir katil tarafından vahşice katledilmesi tüm ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.
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Neredeyse her gün farklı bir kadının ölüm haberini aldığımız bu günlerde iki genç kadının katledilmesine sosyal medyadan sesler yükselmiş, birçok isim isyan etmişti.
Yaşananlara tepki gösteren isimlerden bir tanesi de başarılı oyuncu Damla Sönmez oldu. Bir davette görüntülenen Sönmez, duygularını dile getirirken İstanbul Sözleşmesi'nin önemine de dikkat çekti.
İşte o anlar 👇🏻
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