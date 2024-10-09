Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Damla Sönmez'den Kadın Cinayetleri Yorumu: "Bir An Önce ‘İstanbul Sözleşmesi’ne Geri Dönmemiz Gerekiyor"

Damla Sönmez'den Kadın Cinayetleri Yorumu: "Bir An Önce ‘İstanbul Sözleşmesi’ne Geri Dönmemiz Gerekiyor"

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 19:28

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, ülkemizde yaşanan ve sayısı her geçen gün artan kadın cinayetleri hakkında konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik isimli bir katil tarafından vahşice katledilmesi tüm ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.

19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik isimli bir katil tarafından vahşice katledilmesi tüm ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.

Neredeyse her gün farklı bir kadının ölüm haberini aldığımız bu günlerde iki genç kadının katledilmesine sosyal medyadan sesler yükselmiş, birçok isim isyan etmişti.

Neredeyse her gün farklı bir kadının ölüm haberini aldığımız bu günlerde iki genç kadının katledilmesine sosyal medyadan sesler yükselmiş, birçok isim isyan etmişti.

Yaşananlara tepki gösteren isimlerden bir tanesi de başarılı oyuncu Damla Sönmez oldu. Bir davette görüntülenen Sönmez, duygularını dile getirirken İstanbul Sözleşmesi'nin önemine de dikkat çekti.

Yaşananlara tepki gösteren isimlerden bir tanesi de başarılı oyuncu Damla Sönmez oldu. Bir davette görüntülenen Sönmez, duygularını dile getirirken İstanbul Sözleşmesi'nin önemine de dikkat çekti.

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın