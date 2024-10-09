İzzet Çapa'dan Lafını Hiç Esirgemeden Yaşananlara Tepki Gösteren Defne Samyeli'ye Övgü Dolu Yorum!

Ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylara ünlü isimlerimizden birçok tepki gelmiş, kimi ünlü ismin açıklamaları ise çok eleştirilmişti. Durumu net söylemlerle ifade ederek isyan eden Defne Samyeli'ye gazeteci İzzet Çapa'dan tebrik geldi.