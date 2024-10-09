İzzet Çapa'dan Lafını Hiç Esirgemeden Yaşananlara Tepki Gösteren Defne Samyeli'ye Övgü Dolu Yorum!
İzzet Çapa'dan Lafını Hiç Esirgemeden Yaşananlara Tepki Gösteren Defne Samyeli'ye Övgü Dolu Yorum!
Ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylara ünlü isimlerimizden birçok tepki gelmiş, kimi ünlü ismin açıklamaları ise çok eleştirilmişti. Durumu net söylemlerle ifade ederek isyan eden Defne Samyeli'ye gazeteci İzzet Çapa'dan tebrik geldi.
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4 Ekim tarihinde Semih Çelik'in 19 yaşında iki genç kadını canice katletmesi tüm ülkeyi derinden etkilemiş, yaşanan kan dondurucu olaya birçok ünlü isimden tepki gelmişti.
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Birçok ünlü ismin konuşması takdir toplarken konuyu geçiştirmeye çalışan bazı ünlü isimlerin açıklaması da adeta akıl tutulması yaşatmış, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Magazin Burada mikrofonlarına konuşan Defne Samyeli'nin "Sokakta insanlar iki kelime konuştu diye hapse atılıyor. 26 suç kaydı olan biri gencecik polis memurumuzu katlediyor. Kadını korumuyorlar. Ben bir vatandaş olarak çok şikayetçiyim!" açıklamaları ise takdir toplayan açıklamalardan biriydi.
Hatırlamayanlar için önce Defne Samyeli'nin açıklamasına bakalım 👇🏻
Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Samyeli'nin konuşmasını takdir eden isimlerden bir tanesi de ünlü gazeteci İzzet Çapa oldu!
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X hesabından bir paylaşım yapan Çapa, Samyeli'nin konuşmasını alıntılayarak "Tebrikler Defne Samyeli… Lafı hiç eğip bükmeden yok sokakta yürümeye korkuyorum numarası çekmeden konuşmuş" yorumunda bulundu.
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