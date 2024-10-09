Melisa Sözen Ülkemizde Kadınların Yaşadıklarına Son Noktayı Koydu: “Korkarak Yaşamak Nedir Biliyor musunuz?”
Melisa Sözen Ülkemizde Kadınların Yaşadıklarına Son Noktayı Koydu: “Korkarak Yaşamak Nedir Biliyor musunuz?”
Melisa Sözen, son günlerde ülkemizde işlenen kadın cinayetlerine ve kadınlarımızın hissettiklerine son noktayı koydu! Sözen'in 'Siz sürekli korkarak yaşamak nedir biliyor musunuz?' çıkışı beğeni yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde katil Semih Çelik iki kadını canice katletmiş, 19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan katliamdan sonra ülkemizin dört bir yanında kadınlar, tüm kadınlar adına bir araya gelmiş ve artık korkmadan yaşamak istediklerini dile getirmişlerdi.
Ünlü oyuncu Melisa Sözen de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yaşananlara ve kadınlarımızın hislerine tercüman oldu.
Açıklamasına "Siz sürekli korkarak yaşamak nedir biliyor musunuz?" diyerek başlayan Sözen, her kadının en az bir kere hissettiği ancak hissetmemesi gerektiği durumları dile getirerek isyan etti.
İşte Sözen'in paylaşımı 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın