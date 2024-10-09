Discord Üzerinden Zorbalık ve Şantaj Yaptığı İddia Edilen Ecrin Su Çoban'ın Avukatından Yeni Açıklama Geldi!
Discord Üzerinden Zorbalık ve Şantaj Yaptığı İddia Edilen Ecrin Su Çoban'ın Avukatından Yeni Açıklama Geldi!
Deha Tuzcu'dan sonra Ecrin Su Çoban'ın da Discord üzerinden insanları zorbalayıp şantaj yaptığı iddia edilmiş, dün Çoban'dan ilk açıklama gelmişti. Sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen iddialar sonrasında geçtiğimiz saatlerde Çoban'ın avukatından yeni bir açıklama daha geldi.
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Ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylardan sonra Deha Tuzcu isimli bir fenomen/rapçinin Discord uygulamasındaki kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddia edilmişti hatırlarsanız.
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Daha sonra ise sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da 671 bin takipçiye sahip olan Ecrin Su Çoban'ın da Discord üzerinden insanlara şantaj yaptığı ve insanları zorbaladığı iddia etmiş, Çoban'dan konuya dair bir açıklama da kısa süre içerisinde gelmişti.
Dünkü açıklamalardan sonra sosyal medyadan tepki toplamaya devam eden Ecrin Su Çoban, geçtiğimiz saatlerde avukatı Muhammet Ali Çetin aracılığıyla yeni bir açıklamada bulundu.
Müvekkilinin bahsi geçen sosyal medya platformunda hiçbir hesabının olmadığını dile getiren Çetin, daha reşit bile olmamış bir gencin onuruna dönük yapılan bu paylaşımların saf kötülüğü körüklediğini de herkesin bilmesini istediğini dile getirdi.
İşte Ecrin Su Çoban'ın avukatının yeni açıklaması 👇🏻
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