Discord Üzerinden Zorbalık ve Şantaj Yaptığı İddia Edilen Ecrin Su Çoban'ın Avukatından Yeni Açıklama Geldi!

Deha Tuzcu'dan sonra Ecrin Su Çoban'ın da Discord üzerinden insanları zorbalayıp şantaj yaptığı iddia edilmiş, dün Çoban'dan ilk açıklama gelmişti. Sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen iddialar sonrasında geçtiğimiz saatlerde Çoban'ın avukatından yeni bir açıklama daha geldi.