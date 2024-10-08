Discord Üzerinden İnsanlara Zorbalık ve Şantaj Yaptığı İddia Edilen Ecrin Su Çoban'dan İlk Açıklama!
Discord Üzerinden İnsanlara Zorbalık ve Şantaj Yaptığı İddia Edilen Ecrin Su Çoban'dan İlk Açıklama!
Geçtiğimiz günlerde Deha Tuzcu isimli sosyal medya kullanıcısının Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada günden güne büyüyen bu konu birçoğunuzun YouTube'dan tanıdığını Ecrin Su Çoban'a da sıçramış ve ünlü fenomenin de Discord üzerinden insanları torbalayıp şantaj yaptığı iddia edilmişti. Çoban'dan konuya dair ilk açıklama geldi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Deha Tuzcu isimli fenomen/rapçinin Discord uygulamasındaki kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddia edilmişti.
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Deha Tuzcu'ya gelen tepkiler sosyal medyada günden günde büyürken geçtiğimiz saatlerde birçoğumuzun YouTube'dan tanıdığı ve Instagram'da 671 bin takipçiye sahip olan Ecrin Su Çoban'ın da Discord üzerinden insanlara şantaj yaptığı ve insanları zorbaladığı iddia edilmişti.
Deha Tuzcu ile de yakın olduğu iddia edilen Ecrin Su Çoban hakkında sosyal medyada birçok varsayım ortaya atılmış, ünlü fenomen büyük bir tepki ile karşılaşmıştı.
Bugüne kadar sessizliğini koruyan ünlü fenomen konuya dair ilk açıklamasını geçtiğimiz saatlerde yaptı!
Çoban, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı şekilde vereceğimi bilmenizi isterim." açıklamalarında bulundu.
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