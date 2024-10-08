Discord Üzerinden İnsanlara Zorbalık ve Şantaj Yaptığı İddia Edilen Ecrin Su Çoban'dan İlk Açıklama!

Geçtiğimiz günlerde Deha Tuzcu isimli sosyal medya kullanıcısının Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada günden güne büyüyen bu konu birçoğunuzun YouTube'dan tanıdığını Ecrin Su Çoban'a da sıçramış ve ünlü fenomenin de Discord üzerinden insanları torbalayıp şantaj yaptığı iddia edilmişti. Çoban'dan konuya dair ilk açıklama geldi.