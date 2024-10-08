Yıllardır Uzun Kullanıyordu: Serenay Sarıkaya'nın Kısacık Kestirdiği Yeni Saç Tarzı Yerden Yere Vuruldu!
Yıllardır Uzun Kullanıyordu: Serenay Sarıkaya'nın Kısacık Kestirdiği Yeni Saç Tarzı Yerden Yere Vuruldu!
Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon çekimleri için upuzun saçlarına kıyarak kısacık kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı sevenlerinden geçer not almayı başaramadı!
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Aurası, diksiyonu, oyunculuğu, güzelliği... Kısacası her özelliği ile günümüzün en dikkat çeken oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Rol aldığı başarılı yapımlar ile de adından söz ettiren Sarıkaya, karşımıza son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ile çıkmış, Sarıkaya'nın dizide saçlarını kestirmemesi çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Sarıkaya, ilk sezon başka işleri de olduğu için saçlarını kestiremediğini ancak bu sezon yalnızca KGKG ile ilgilendiği için saçlarını kestirme kararı aldığını açıkladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Her ne kadar iş için olsa da Sarıkaya'nın yeni saç tarzı ne yazık ki sevenlerinden geçer not almayı başaramadı! Hatta ünlü oyuncunun yeni tarzını Oya Başar'a benzetenler bile oldu!
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Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da bir bakalım!
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