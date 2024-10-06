Ece Seçkin'den Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olaylara Tepki: "Hepinizin İçinden Geçilecek"
Ece Seçkin'den Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olaylara Tepki: "Hepinizin İçinden Geçilecek"
Hatırlarsanız dün Semih Çelik, Ayşenur ve İkbal adında 19 yaşındaki gencecik iki kadını yarım saat arayla canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.
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Daha sonra ise sapkın bir grubun, bir Discord kanalında 12 yaşlarında bir kız çocuğunun genital bölgesine kolonya döktürüp yaktırdığı anların gerçek olup olmadığı sosyal medyada tartışma yarattı.
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Ülke gündeminin günden güne çığrından çıkmasıyla sabrı taşan ünlü isimlerden biri de Ece Seçkin oldu.
X hesabından "Dc Log vermiyor" konuşmasına şahit olup gönderiyi alıntılayan Seçkin, öfkesine hakim olamayarak yaşananlara çok sert çıkıştı.
Seçkin, "Sizi p*çler sizi! Kız çocuklarına her pisliği yapın,milletin kredi kartlarını patlatın,vatana millete kitaba küfredin,kedilere işkence edin nasılsa discord log vermiyo he? Hepppppinizin içinden geçilecek hepppinizin!" açıklamasında bulundu.
İşte Ece Seçkin'in paylaşımı 👇🏻
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