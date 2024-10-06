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Üçüncü Çocuğuna Hamile Zeynep Demirel'den Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal Olan Normal Doğum" Kamu Spotuna Tepki!

Üçüncü Çocuğuna Hamile Zeynep Demirel'den Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal Olan Normal Doğum" Kamu Spotuna Tepki!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 19:44

Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Demirel, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 'Doğal Olan Normal Doğum' temalı kamu spotuna tepki gösterdi!

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, sezaryen doğumların ülkemizde yüksek olmasına dikkat çekmek amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum" temalı bir kamu spotu yayınlayarak Normal Doğum Eylem Planı'nı başlattı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, sezaryen doğumların ülkemizde yüksek olmasına dikkat çekmek amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum" temalı bir kamu spotu yayınlayarak Normal Doğum Eylem Planı'nı başlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotu sosyal medyada çok eleştirilirken ünlü isimlerden de yayınlanan kamu spotuna çeşitli tepkiler geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotu sosyal medyada çok eleştirilirken ünlü isimlerden de yayınlanan kamu spotuna çeşitli tepkiler geldi.

Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Demirel de Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna tepki gösteren isimlerden bir tanesi oldu.

Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Demirel de Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna tepki gösteren isimlerden bir tanesi oldu.

İki kez normal doğum yaptığını belirten Demirel, vajinal doğumun daha sağlıklı olduğu fikrini desteklediğini ancak reklam filminin korkunç olduğunu belirtti.

İki kez normal doğum yaptığını belirten Demirel, vajinal doğumun daha sağlıklı olduğu fikrini desteklediğini ancak reklam filminin korkunç olduğunu belirtti.

Normal doğum yapmak isteyip yapamayan anneler olduğunu söyleyen Demirel, yayınlanan reklam filminin annelerde suçluluk duygusuna neden olabileceğini de belirtti.

Normal doğum yapmak isteyip yapamayan anneler olduğunu söyleyen Demirel, yayınlanan reklam filminin annelerde suçluluk duygusuna neden olabileceğini de belirtti.
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İşte Zeynep Demirel'in açıklaması 👇🏻

İşte Zeynep Demirel'in açıklaması 👇🏻

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