Çakal'dan Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Deha Tuzcu Hakkında Açıklama!
Çakal'dan Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Deha Tuzcu Hakkında Açıklama!
Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edilen Deha Tuzcu hakkında Çakal'dan da bir açıklama geldi!
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Daha önce yaptığı Omegle yayınlarıyla büyük dikkat çeken Deha Tuzcu, 'BGY'den atıldıktan sonra kendi grubunu kurmuş ve milli değerler başta olmak üzere her türlü değere hakaretler eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
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Geçtiğimiz saatlerde Tuzcu'nun Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddiası ise ortalığı iyice karıştırdı.
Tuzcu ile arkadaş olduğu iddia edilen Berkcan Güven'in aldığı tepkilerin ardından X (Twitter) hesabını kapatması da ipleri iyiden iyiye gererken ünlü rapçi X hesabını yeniden açarak bir açıklama yaptı.
Deha Tuzcu hakkında bir açıklama da yine ünlü rapçi Emirhan Çakal'dan geldi. Daha önce Deha Tuzcu ile birlikte çalıştığı söylenen Çakal, X hesabından uzunca bir açıklama yaparak kendini ifade etmeyi tercih etti.
Açıklamasına "Gelelim geçmişte sadece 1 senelik iş ilişkim olan Deha Tuzcu ile geçirdiğim zira çocukluğundan beri berabermiş gibi algı yapılmasına vesile olan "Elimizde büyüdü be..Sold out verdi be.." yorumunun algı tweetine" cümleleri ile başlayan Çakal, Deha Tuzcu'yu herkesin kendileri sayesinde tanıdığını açıkladı.
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Deha Tuzcu hakkındaki iddiaları Tuzcu'ya sorduktan sonra ona inanarak arkasında durduğunu belirten Çakal, "Amerika'ya öğrenim için gittiğim ilk dönemimin deprem ile aynı döneme gelmiş olması, bana hayatımda en çok duygusal yara veren dönemle aynı dönem olmasıydı." dedi.
Deha Tuzcu'nun üzerine atılan suçlama ve karalamanın kendi şahsiyeti için kabul edilemez olduğunu belirten Çakal, Perros Blancos ve Deha Tuzcu ile olan birlikteliğini de sonlandırdığını açıkladı.
"İşin geçmişi benim Deha ve onun gibi birkaç kişiye popüleritemden ilk dönem kâr amacı gütmeden yardım sağlayıp bi grup psikolojisine inanmamdan ibaretti." diyen Çakal, yaşananların en büyük pişmanlığı olduğunu da dile getirerek "Umarım siz de bir gün geçmişinizle ilgili açıklama yapmak zorunda bırakılırsınız." açıklamalarında bulundu.
İşte Emirhan Çakal'ın açıklamaları 👇🏻
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