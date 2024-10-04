Birçoğunu Tanımıyormuşuz! Ünlülerin Gerçek İsimlerini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Birçoğunu Tanımıyormuşuz! Ünlülerin Gerçek İsimlerini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Sahne isimlerini duymaya alışık olduğumuz ünlülerin gerçek isimlerini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!
Hazırsanız, başlayalım!
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1. Burcu Esmersoy - Kamile Burcu Esmersoy
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2. Mabel Matiz - Fatih Karaca
3. Petek Dinçöz - Didem Ezgü
4. Seda Sayan- Aysel Gülaçar
5. Sezen Aksu - Fatma Sezen Yıldırım
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6. Doğuş - Orhan Baltacı
7. Asena - Onur Çakmak
8. Okan Bayülgen - Kaan Okan Görgün
9. Mahsun Kırmızıgül - Abdullah Bazencir
10. Alişan - Serkan Burak Tektaş
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11. Teoman - Fazlı Teoman Yakupoğlu
12. Nuri Alço - Nureddin İbrahimov
13. Müjde Ar - Kamile Suat Ebrem
14. Kutsi - Ahmet Karadoğan
15. Sefo - Seyfullah Sağır
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