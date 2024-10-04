Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Birçoğunu Tanımıyormuşuz! Ünlülerin Gerçek İsimlerini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Birçoğunu Tanımıyormuşuz! Ünlülerin Gerçek İsimlerini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 22:44

Sahne isimlerini duymaya alışık olduğumuz ünlülerin gerçek isimlerini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

Hazırsanız, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Burcu Esmersoy - Kamile Burcu Esmersoy

1. Burcu Esmersoy - Kamile Burcu Esmersoy

2. Mabel Matiz - Fatih Karaca

2. Mabel Matiz - Fatih Karaca

3. Petek Dinçöz - Didem Ezgü

3. Petek Dinçöz - Didem Ezgü

4. Seda Sayan- Aysel Gülaçar

4. Seda Sayan- Aysel Gülaçar

5. Sezen Aksu - Fatma Sezen Yıldırım

5. Sezen Aksu - Fatma Sezen Yıldırım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Doğuş - Orhan Baltacı

6. Doğuş - Orhan Baltacı

7. Asena - Onur Çakmak

7. Asena - Onur Çakmak

8. Okan Bayülgen - Kaan Okan Görgün

8. Okan Bayülgen - Kaan Okan Görgün

9. Mahsun Kırmızıgül - Abdullah Bazencir

9. Mahsun Kırmızıgül - Abdullah Bazencir

10. Alişan - Serkan Burak Tektaş

10. Alişan - Serkan Burak Tektaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Teoman - Fazlı Teoman Yakupoğlu

11. Teoman - Fazlı Teoman Yakupoğlu
blog.biletino.com

12. Nuri Alço - Nureddin İbrahimov

12. Nuri Alço - Nureddin İbrahimov

13. Müjde Ar - Kamile Suat Ebrem

13. Müjde Ar - Kamile Suat Ebrem

14. Kutsi - Ahmet Karadoğan

14. Kutsi - Ahmet Karadoğan

15. Sefo - Seyfullah Sağır

15. Sefo - Seyfullah Sağır

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın