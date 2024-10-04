"Ne Olacağı Belli Olmaz" Demişti, Pişman Oldu: Simge Sağın'dan Icardi ve Wanda Nara Sorularına Temkinli Yanıt!
"Ne Olacağı Belli Olmaz" Demişti, Pişman Oldu: Simge Sağın'dan Icardi ve Wanda Nara Sorularına Temkinli Yanıt!
Daha önce Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacağı iddiaları için 'İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum' açıklamalarında bulunan Sağın bu kez çift hakkında sorulan sorulara çelişkili yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda önce Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacağını daha sonra da ikilinin göndermeli paylaşımlarını sık sık konuşmuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta Icardi'nin boşanacağı iddialarından sonra yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Icardi hakkındaki "İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" açıklamaları da epey olay olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs konseri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Simge Sağın, bu kez Icardi ve Wanda Nara sorularına daha temkinli yanıt verse de kendisiyle çelişti!
"Icardi boşanıyordu barıştı, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna “Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz, aldık başımıza belayı" diyen ünlü şarkıcı Icardi hakkında konuşacak hiçbir şeyi olmadığını söyledi.
"Ayrılıklarıyla ilgili bir şey söylemem, hiçbir fikrim ve alakam yok. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor." diyen Sağın'ın “Ben herkesin mutlu olmasını isterim. Ayrılmasınlar, ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun.” açıklamaları dikkat çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın