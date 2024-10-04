"Ne Olacağı Belli Olmaz" Demişti, Pişman Oldu: Simge Sağın'dan Icardi ve Wanda Nara Sorularına Temkinli Yanıt!

Daha önce Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacağı iddiaları için 'İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum' açıklamalarında bulunan Sağın bu kez çift hakkında sorulan sorulara çelişkili yanıt verdi.