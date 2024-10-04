Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Herkese Baba Oldun Bize Sahip Çıkmadın" Demişti: Ferdi Tayfur'un Damadı Muhammet Aydın Gözaltına Alındı

"Herkese Baba Oldun Bize Sahip Çıkmadın" Demişti: Ferdi Tayfur'un Damadı Muhammet Aydın Gözaltına Alındı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 18:36

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre İstanbul Kağıthane’de ihbar üzerine düzenlenen baskın sonucunda Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre İstanbul Kağıthane’de ihbar üzerine düzenlenen baskın sonucunda Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre İstanbul Kağıthane’de ihbar üzerine düzenlenen baskın sonucunda Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı.

Baskında ruhsatsız iki adet silah ile yakalanan Aydın gözaltına alınırken ruhsatsız silahlara da el konuldu.

Baskında ruhsatsız iki adet silah ile yakalanan Aydın gözaltına alınırken ruhsatsız silahlara da el konuldu.

İhbarı silahların evde olduğunu bilen birinin yaptığı öne sürülürken ihbarı yapan kişinin de aile içerisinden biri olduğu iddia edildi.

İhbarı silahların evde olduğunu bilen birinin yaptığı öne sürülürken ihbarı yapan kişinin de aile içerisinden biri olduğu iddia edildi.

Muhammet Aydın, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından serbest bırakıldı.

Muhammet Aydın, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından serbest bırakıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın