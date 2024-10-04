"Herkese Baba Oldun Bize Sahip Çıkmadın" Demişti: Ferdi Tayfur'un Damadı Muhammet Aydın Gözaltına Alındı
"Herkese Baba Oldun Bize Sahip Çıkmadın" Demişti: Ferdi Tayfur'un Damadı Muhammet Aydın Gözaltına Alındı
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre İstanbul Kağıthane’de ihbar üzerine düzenlenen baskın sonucunda Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı.
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Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre İstanbul Kağıthane’de ihbar üzerine düzenlenen baskın sonucunda Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı.
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Baskında ruhsatsız iki adet silah ile yakalanan Aydın gözaltına alınırken ruhsatsız silahlara da el konuldu.
İhbarı silahların evde olduğunu bilen birinin yaptığı öne sürülürken ihbarı yapan kişinin de aile içerisinden biri olduğu iddia edildi.
Muhammet Aydın, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından serbest bırakıldı.
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