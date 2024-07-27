Simge'nin Wanda Nara'yla Boşanma Aşamasında Olan Icardi İçin Yaptığı İlişki Yorumu Ortalığı Fena Karıştıracak!
Simge'nin Wanda Nara'yla Boşanma Aşamasında Olan Icardi İçin Yaptığı İlişki Yorumu Ortalığı Fena Karıştıracak!
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Bir süredir gündemimizde Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ve sayesinde "yenge" diye hitap ettiğimiz eşi Wanda Nara'nın sürpriz boşanma kararı var biliyorsunuz!
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Wanda Nara geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." açıklamaları ile doğrulasa da geçtiğimiz günlerde Icardi'nin paylaşımları epey kafa karıştırmıştı.
"Aşkın Olayım" Simge Sağın ise Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacağı kesinleşince "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşmış, ünlü ismin bu paylaşımı pek bir manidar bulunmuştu hatırlarsanız.
Ünlü isim bu sefer de kendisine sorulan Icardi sorularına verdiği "Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" açıklamaları şaşırttı.
Simge'nin Icardi için yaptığı ilişki açıklaması şimdiden ortalığı fena karıştıracak gibi duruyor!
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