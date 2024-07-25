Buyrun Buradan Yakın: Icardi, Kendisinden Boşanmaya Karar Veren Wanda Nara'nın Üstsüz Pozunu Paylaştı!

Birbirlerine düşkünlükleriyle olduğu kadar yıllardır süregelen toksik aşklarıyla da gündemden düşmeyen Wanda Nara ve Icardi'nin boşanma haberi büyük olay olmuştu. En son Wanda'yı tatilde, Icardi'yi de her ne kadar memnuniyetsiz gibi gözükse de kulüpte görünce herkes kendi yolunda demiştik ki Icardi'den kafaları kökünden karıştıracak bir paylaşım geldi...