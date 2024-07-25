Buyrun Buradan Yakın: Icardi, Kendisinden Boşanmaya Karar Veren Wanda Nara'nın Üstsüz Pozunu Paylaştı!
Buyrun Buradan Yakın: Icardi, Kendisinden Boşanmaya Karar Veren Wanda Nara'nın Üstsüz Pozunu Paylaştı!
Birbirlerine düşkünlükleriyle olduğu kadar yıllardır süregelen toksik aşklarıyla da gündemden düşmeyen Wanda Nara ve Icardi'nin boşanma haberi büyük olay olmuştu. En son Wanda'yı tatilde, Icardi'yi de her ne kadar memnuniyetsiz gibi gözükse de kulüpte görünce herkes kendi yolunda demiştik ki Icardi'den kafaları kökünden karıştıracak bir paylaşım geldi...
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının "yenge" diye hitap ettiği eşi Wanda Nara, günlerdir gündemimizden düşmüyor biliyorsunuz...
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Ayın başında yabancı basında patlak veren boşanma haberi Wanda Nara tarafından kısa bir süre içerisinde doğrulanınca neye uğradığımızı şaşırmıştık hatırlarsanız. Gelgitli ve toksik bir aşk yaşamalarına alışık olduğumuz ikilinin kaosu da bitmedi tabii.
İhanet iddiaları kol gezerken önce Wanda takipten çıktı, sonra takibe aldı. Ardından Icardi'den "ben boşanmıyorum" dercesine yüzüklü poz geldi. Derken Wanda tatile çıkıp her zamanki olay pozlarından paylaştı, gece klubünde mazlum mazlum telefonuna bakarken görüntülenen Icardi'nin ise depresyona girdiği iddia edildi.
Birini tatilde birini kulüpte görünce öyle ya da böyle, artık herkes kendi yoluna bakacak herhalde diye düşünüyorduk ki geçtiğimiz dakikalarda Icardi'den "yine noluyoruz?" dedirten bir paylaşım geldi!
Icardi, Wanda Nara'nın paylaştığı üstsüz fotoğrafını hikayesine ekleyerek bir de "Ouch" notu düştü... Artık bu "ouch" ne anlama geliyor, Icardi yaktın beni Wanda mı diyor, yoksa barıştılar da onu mu haber veriyorlar bilemiyoruz. Zaman gösterecek ama barışmışlarsa da gram şaşırmayız sanki... Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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