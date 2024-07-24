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Bu Sefer O "Gezdirdi": Biricik Kocası Umut Evirgen'e Köyünü Tanıtan Alina Boz'dan Memleket Hikayeleri!

Bu Sefer O "Gezdirdi": Biricik Kocası Umut Evirgen'e Köyünü Tanıtan Alina Boz'dan Memleket Hikayeleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 01:23

Geçtiğimiz saatlerde bir markanın lansmanında görüntülenen Alina Boz, Umut Evirgen'le çıktıkları köy tatilini anlattı.

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Ünlü isimlerle dolu aşk geçmişi ve çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen ile duru güzelliği ve nahifliğiyle öne çıkan oyuncu Alina Boz'un yıldırım hızıyla ilerleyen aşk hikayesini bilmeyen yoktur herhalde.

Ünlü isimlerle dolu aşk geçmişi ve çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen ile duru güzelliği ve nahifliğiyle öne çıkan oyuncu Alina Boz'un yıldırım hızıyla ilerleyen aşk hikayesini bilmeyen yoktur herhalde.

Bir anda aşk yaşadıklarını ilan eden ikili, tüm tepkilere ve "bu ilişki birkaç haftaya biter" yorumlarına kulak tıkayıp 5 ay sonunda evlenmeye karar vermişti.

Bir anda aşk yaşadıklarını ilan eden ikili, tüm tepkilere ve "bu ilişki birkaç haftaya biter" yorumlarına kulak tıkayıp 5 ay sonunda evlenmeye karar vermişti.

O günden bu yana ülke ülke dolaşan, et ve tırnak gibi takılan Alina Boz ve Umut Evirgen, kimilerinin favorisi olurken kimilerinin de sürekli eleştirdiği çiftlerden biri haline geldi.

O günden bu yana ülke ülke dolaşan, et ve tırnak gibi takılan Alina Boz ve Umut Evirgen, kimilerinin favorisi olurken kimilerinin de sürekli eleştirdiği çiftlerden biri haline geldi.

Birbirleri hakkındaki açıklamaları sık sık gündem olan ikili, önce Alina Boz'un "benim kocam var beni kocamla birlikteyken çekin lütfen" uyarısıyla, sonra da "Umut beni her yere götürdü" deyişiyle gündeme oturmuştu.

Birbirleri hakkındaki açıklamaları sık sık gündem olan ikili, önce Alina Boz'un "benim kocam var beni kocamla birlikteyken çekin lütfen" uyarısıyla, sonra da "Umut beni her yere götürdü" deyişiyle gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Birkaç saat önce bir markanın lansman gecesinde görüntülenen Alina Boz, yine biricik aşkıyla evliliğine dair enstantaneler paylaştı. "Beni her yere götürdü" diyerek kocasını yerlere göklere sığdıramayan Alina, kocacığını köyüne götürdüğünü açıkladı.

Birkaç saat önce bir markanın lansman gecesinde görüntülenen Alina Boz, yine biricik aşkıyla evliliğine dair enstantaneler paylaştı. "Beni her yere götürdü" diyerek kocasını yerlere göklere sığdıramayan Alina, kocacığını köyüne götürdüğünü açıkladı.
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"Umut'a doğduğum yerleri gösterdim" diyen Alina Boz, Evirgen'in çok etkilendiğini söylemeden edemedi. Memleket hayatından da hikayeler anlattı! 😂

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