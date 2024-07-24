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"Yine Aşık Oldum" Demişti: Şeyma Subaşı'nın Yeni Sevgilisinin Kim Olduğu İlk Fotoğrafla Ortaya Çıktı!

"Yine Aşık Oldum" Demişti: Şeyma Subaşı'nın Yeni Sevgilisinin Kim Olduğu İlk Fotoğrafla Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 19:57

Geçtiğimiz gün 'Çocuklar bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum' diyerek yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyuran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi tanıdık çıktı!

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Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla hayatımıza giren, hem evliliği hem de boşanmasıyla gündeme oturan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan sonra da hayatımızda kalmayı başardı biliyorsunuz!

Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla hayatımıza giren, hem evliliği hem de boşanmasıyla gündeme oturan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan sonra da hayatımızda kalmayı başardı biliyorsunuz!

Hayatın tadını çıkarıp dünyayı gezen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla merak edilen fenomenlerden biri haline geldi, yerinde de pek durmadı. En son Meedo'suyla yaşadığı aşk, evlilik ve boşanmanın her detayıyla olay yaratan Subaşı'nın gönül kapıları uzunca bir süredir aşka kapalıydı.

Hayatın tadını çıkarıp dünyayı gezen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla merak edilen fenomenlerden biri haline geldi, yerinde de pek durmadı. En son Meedo'suyla yaşadığı aşk, evlilik ve boşanmanın her detayıyla olay yaratan Subaşı'nın gönül kapıları uzunca bir süredir aşka kapalıydı.

Elbette birden çok kişiyle adı çıktı fakat Meedo'dan sonra gerçekten bir aşk yaşadığına hiçbirimiz şahitlik etmedik.

Elbette birden çok kişiyle adı çıktı fakat Meedo'dan sonra gerçekten bir aşk yaşadığına hiçbirimiz şahitlik etmedik.

Fakat gelin görün ki daha önce aylardır elinin başka ele değmediğini vurgulayan ve "bir şey olursa benden duyarsınız" diyen Şeyma Subaşı, sözünü hakikaten tuttu!

Fakat gelin görün ki daha önce aylardır elinin başka ele değmediğini vurgulayan ve "bir şey olursa benden duyarsınız" diyen Şeyma Subaşı, sözünü hakikaten tuttu!

"Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" açıklamasında bulunan Şeyma Subaşı'nın kimseye sürpriz olmayan hatta geç bile kalındığına inanılan paylaşımından bu yazımızda bahsetmiştik:

Kimileri Şeyma'nın yeni aşkının Barış Alper Yılmaz, kimileri de fotoğraflarını paylaştığı DJ olduğunu iddia etti ama gerçek başka çıktı! Beyefendi daha önce de başka bir ünlü isimle anılmış fakat haberler yalanlanmıştı, artık buna da yalanlama gelir mi bilmiyoruz ama...

Kimileri Şeyma'nın yeni aşkının Barış Alper Yılmaz, kimileri de fotoğraflarını paylaştığı DJ olduğunu iddia etti ama gerçek başka çıktı! Beyefendi daha önce de başka bir ünlü isimle anılmış fakat haberler yalanlanmıştı, artık buna da yalanlama gelir mi bilmiyoruz ama...
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Şeyma Subaşı'nın kadın giyiminin öne çıkan markaları arasında yer alan İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda da Ayaydın şirketlerinin sahibi olan Yalçın Ayaydın ile Tunay Ayaydın'ın biricik oğlu Mert Ayaydın'la birlikte olduğu iddia edildi. Hatta ilk fotoğraf geldi bile!

Şeyma Subaşı'nın kadın giyiminin öne çıkan markaları arasında yer alan İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda da Ayaydın şirketlerinin sahibi olan Yalçın Ayaydın ile Tunay Ayaydın'ın biricik oğlu Mert Ayaydın'la birlikte olduğu iddia edildi. Hatta ilk fotoğraf geldi bile!

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