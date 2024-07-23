Aşk Hayatında Zirveye Ulaşan Şeyma Subaşı'nın Akıllara Zarar Yeni İlişki Açıklaması Sizi Pek de Şaşırtmayacak!
Aşk Hayatında Zirveye Ulaşan Şeyma Subaşı'nın Akıllara Zarar Yeni İlişki Açıklaması Sizi Pek de Şaşırtmayacak!
Yaşadığı aşkla tanınırlığını arttıran ve özel hayatındaki gelişmelere bir an olsun magazin manşetlerinden düşmeyen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden aşık olduğunu itiraf etti.
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla hayatımıza girdiği günden itibaren adeta bir fenomene dönüştü ve tanınırlığı her geçen gün artarken gündemden bir an olsun düşmedi.
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Acun Ilıcalı'nın evli olduğu dönemde başlayan ilişkileri, büyük bir skandal yaratarak başlamış ve aynı şekilde skandal bir şekilde sona ermişti. Evlendikten sadece bir yıl sonra, 2018'de boşanan çift, toplamda sekiz yıllık birlikteliklerine noktayı koymuştu.
Her iki taraf da boşanmanın ardından hayatlarına kaldığı yerden devam ederken, oldukça çalkantılı bir aşk hayatı olan, sosyal medya hesabından tüm hayatını paylaşan Subaşı sık sık tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam etmişti.
Geçtiğimiz gün eski eşi Acun Ilıcalı'nın evleneceği haberlerini duyan Subaşı'nın evlendikleri yerden yaptığı paylaşım gündemi resmen sallamıştı.
Aşk hayatı ve radikal kararlarıyla bizi her defasında şaşırtmayı başaran Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından "tahmin edin ne oldu?" şeklindeki sorusuyla ipuçları vererek yeniden aşık olduğunu söyledi.
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Subaşı "-Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı..... Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde ⭐️ 🔥 Hissediyorum." notunu düştüğü paylaşımla yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurdu.
İşte o görüntüler 👇
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