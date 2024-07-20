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Güzellik Yarışına Girdiler: Banu Alkan ve Hülya Avşar Kendilerini Överken Birbirlerini Fena Gömdüler

Güzellik Yarışına Girdiler: Banu Alkan ve Hülya Avşar Kendilerini Överken Birbirlerini Fena Gömdüler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 17:55

Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programıyla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar'ın Banu Alkan'la övgü yarışına girdiği anlar ortaya çıktı. İkilinin resmen güzelliklerini överken birbirlerini övdüğü o anların altına yorum yağdı!

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Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli YouTube kanalındaki söylemleriyle dikkatleri sık sık üzerine çeken Hülya Avşar son bölümlerde konuklarına olan tavırlarıyla gündem oluyordu.

Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli YouTube kanalındaki söylemleriyle dikkatleri sık sık üzerine çeken Hülya Avşar son bölümlerde konuklarına olan tavırlarıyla gündem oluyordu.

Berfu Yenenler, Meryem Uzerli, Deniz Uğur gibi birbirinden ünlü isimleri programında ağırlayan isim son olarak Deniz Uğur'a "Sen mesela her beraber olduğun erkekle evlenebiliyorsun" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Berfu Yenenler, Meryem Uzerli, Deniz Uğur gibi birbirinden ünlü isimleri programında ağırlayan isim son olarak Deniz Uğur'a "Sen mesela her beraber olduğun erkekle evlenebiliyorsun" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Gündemden bir an olsun düşmeyen Avşar'ın bu sefer de Banu Alkan'ı geçmişte bir programında ağırlarken girdiği diyalog ve imalı sözleri olay oldu.

Gündemden bir an olsun düşmeyen Avşar'ın bu sefer de Banu Alkan'ı geçmişte bir programında ağırlarken girdiği diyalog ve imalı sözleri olay oldu.

Öncesinde Banu Alkan, Hülya Avşar'ın 'Türkiye'nin en güzel kadını benim' şeklindeki açıklamasına yanıt olarak, 'Hülya Avşar’a bir türlü anlatamadım; o Banu Alkan’dan sonra gelir' şeklinde bir yorum yapmış, bu ifadeler çok konuşulmuştu.

"Göğüsleriniz benden güzel mi diyorsunuz?" sorusuna karşın Alkan'ın "Kesinlikle, belin ince değil bir kere, senden güzel olduğumu kabul et" ifadelerine yanıt olarak "Ben gerçekten Türkiye'nin en güzel kadınıyım" diyen Hülya Avşar ve Banu Alkan'ın bu anları çok konuşuldu!

"Göğüsleriniz benden güzel mi diyorsunuz?" sorusuna karşın Alkan'ın "Kesinlikle, belin ince değil bir kere, senden güzel olduğumu kabul et" ifadelerine yanıt olarak "Ben gerçekten Türkiye'nin en güzel kadınıyım" diyen Hülya Avşar ve Banu Alkan'ın bu anları çok konuşuldu!

İkilinin güzellik kavgası bununla bitmedi..."Benden sonra Hülya Avşar'ın güzel olduğunu kabul ediyorum" diyen Banu Alkan'a Avşar'dan yanıt gecikmedi, "Sharon Stone'dan çok daha güzel bir kadınım" ifadelerini kullandı. Alkan ise "gözünden aşağısı hiç güzel değil, bunu kabul et, çenen olması gerkenden daha uzun. Bir tek sende beğendim kaşının gelişi ve gözlerin" diyerek sözlerini bitirdi.

İkilinin güzellik kavgası bununla bitmedi..."Benden sonra Hülya Avşar'ın güzel olduğunu kabul ediyorum" diyen Banu Alkan'a Avşar'dan yanıt gecikmedi, "Sharon Stone'dan çok daha güzel bir kadınım" ifadelerini kullandı. Alkan ise "gözünden aşağısı hiç güzel değil, bunu kabul et, çenen olması gerkenden daha uzun. Bir tek sende beğendim kaşının gelişi ve gözlerin" diyerek sözlerini bitirdi.
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İşte o anlar 👇

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