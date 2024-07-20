Güzellik Yarışına Girdiler: Banu Alkan ve Hülya Avşar Kendilerini Överken Birbirlerini Fena Gömdüler
Güzellik Yarışına Girdiler: Banu Alkan ve Hülya Avşar Kendilerini Överken Birbirlerini Fena Gömdüler
Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programıyla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar'ın Banu Alkan'la övgü yarışına girdiği anlar ortaya çıktı. İkilinin resmen güzelliklerini överken birbirlerini övdüğü o anların altına yorum yağdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli YouTube kanalındaki söylemleriyle dikkatleri sık sık üzerine çeken Hülya Avşar son bölümlerde konuklarına olan tavırlarıyla gündem oluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler, Meryem Uzerli, Deniz Uğur gibi birbirinden ünlü isimleri programında ağırlayan isim son olarak Deniz Uğur'a "Sen mesela her beraber olduğun erkekle evlenebiliyorsun" sözleriyle çok konuşulmuştu.
Gündemden bir an olsun düşmeyen Avşar'ın bu sefer de Banu Alkan'ı geçmişte bir programında ağırlarken girdiği diyalog ve imalı sözleri olay oldu.
"Göğüsleriniz benden güzel mi diyorsunuz?" sorusuna karşın Alkan'ın "Kesinlikle, belin ince değil bir kere, senden güzel olduğumu kabul et" ifadelerine yanıt olarak "Ben gerçekten Türkiye'nin en güzel kadınıyım" diyen Hülya Avşar ve Banu Alkan'ın bu anları çok konuşuldu!
İkilinin güzellik kavgası bununla bitmedi..."Benden sonra Hülya Avşar'ın güzel olduğunu kabul ediyorum" diyen Banu Alkan'a Avşar'dan yanıt gecikmedi, "Sharon Stone'dan çok daha güzel bir kadınım" ifadelerini kullandı. Alkan ise "gözünden aşağısı hiç güzel değil, bunu kabul et, çenen olması gerkenden daha uzun. Bir tek sende beğendim kaşının gelişi ve gözlerin" diyerek sözlerini bitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın