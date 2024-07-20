Güzellik Yarışına Girdiler: Banu Alkan ve Hülya Avşar Kendilerini Överken Birbirlerini Fena Gömdüler

Öncesinde Banu Alkan, Hülya Avşar'ın 'Türkiye'nin en güzel kadını benim' şeklindeki açıklamasına yanıt olarak, 'Hülya Avşar’a bir türlü anlatamadım; o Banu Alkan’dan sonra gelir' şeklinde bir yorum yapmış, bu ifadeler çok konuşulmuştu.