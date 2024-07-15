Kafayı Evliliğe Taktı: Hülya Avşar, Uzerli’den Sonra Deniz Uğur’a Yönelttiği Soruyla “Bir Dur Artık” Dedirtti
Kafayı Evliliğe Taktı: Hülya Avşar, Uzerli’den Sonra Deniz Uğur’a Yönelttiği Soruyla “Bir Dur Artık” Dedirtti
Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Meryem Uzerli'ye sorduğu 'seninle neden evlenmediler?' sorusu gündem olmuş, ünlü isim büyük bir tepki ile karşı karşıya kalmıştı. Ardından açıklama yaparak suların durulmasını bekleyen Hülya Avşar'ın geçmişte Deniz Uğur'un katıldığı program esnasında 'Her beraber olduğun erkekle evlenebiliyorsun' sözleri gündeme yeniden geldi.
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Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Hülya Avşar, son dönemde YouTube’daki programı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hem giyimleriyle hem de söyledikleriyle ilgiyi üzerine toplayan Avşar, özellikle YouTube’daki programında ağırladığı konuklar ve gerçekleştirdiği sohbetlerle adından söz ettiriyor.
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Son dönemin konuşulan ünlü isimlerinden olan Berfu Yenenler, Bayhan, Meryem Uzerli gibi isimleri daha önce programında ağırlayan Avşar zaman zaman konuklarına yönlendirdiği sorularla sosyal medyada gündem oluyor.
Konuklarını zor sorularla sıkça terleten ve kırdığı potlarla da gündeme gelen ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda Meryem Uzerli'ye yönelttiği "Neden evlenmediler seninle?" sorusundan sonra büyük tepkilerle karşılaşmıştı.
Geçtiğimiz ay yayınlanan videosunda Deniz Uğur'u ağırlayan Hülya Avşar bu sefer de güzel oyuncuyu ağırladığı programda yönelttiği evlilik sorusuyla gündeme oturdu!
"Sen mesela her beraber olduğun erkekle evlenebiliyorsun. Bunu nasıl başarıyorsun, yani neyinle etkileyip de erkekleri... Aslında bu çok zor bir şey" diyen Avşar'a Uğur'dan "aslında hiç öyle bir şey yok, ben üç evlilik geçirdim" cevabı gecikmedi. Bunu üzerine Avşar'ın tepkisi olay oldu!
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O anlar ve Avşar'ın tepkileri kameralara böyle yansıdı👇
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