Kafayı Evliliğe Taktı: Hülya Avşar, Uzerli’den Sonra Deniz Uğur’a Yönelttiği Soruyla “Bir Dur Artık” Dedirtti

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Meryem Uzerli'ye sorduğu 'seninle neden evlenmediler?' sorusu gündem olmuş, ünlü isim büyük bir tepki ile karşı karşıya kalmıştı. Ardından açıklama yaparak suların durulmasını bekleyen Hülya Avşar'ın geçmişte Deniz Uğur'un katıldığı program esnasında 'Her beraber olduğun erkekle evlenebiliyorsun' sözleri gündeme yeniden geldi.