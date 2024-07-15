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Copa America'da Shakira Rüzgarı Esti: Devre Arasına Damgasını Vuran Performans Akıllara Pique'yi Getirdi

Copa America'da Shakira Rüzgarı Esti: Devre Arasına Damgasını Vuran Performans Akıllara Pique'yi Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 14:22

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından ABD'de organize edilen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Maçın devre arasında sahneye çıkan Shakira, gerçekleştirdiği etkileyici performansla büyük yankı uyandırdı.

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Amerika'da düzenlenen Copa America'da Arjantin ve Kolombiya, finalde kozlarını paylaştı.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, son 61 maçta sadece 2 kez yenilen Arjantin ile 28 maçtır mağlup olmayan Kolombiya, son dakikaya kadar büyük bir mücadele sergiledi.

Amerika'da düzenlenen Copa America'da Arjantin ve Kolombiya, finalde kozlarını paylaştı.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, son 61 maçta sadece 2 kez yenilen Arjantin ile 28 maçtır mağlup olmayan Kolombiya, son dakikaya kadar büyük bir mücadele sergiledi.

Arjantin ile Kolombiya arasındaki final mücadelesi, uzatmalara taşındı ve bu zorlu karşılaşmayı kazanan Arjantin, 2024 Copa America'nın şampiyonu oldu.

Arjantin ile Kolombiya arasındaki final mücadelesi, uzatmalara taşındı ve bu zorlu karşılaşmayı kazanan Arjantin, 2024 Copa America'nın şampiyonu oldu.

Final maçının devre arasında sahneye çıkan Shakira ise izleyicileri eskilere götürdü! Etkileyici bir şov gerçekleştirdi. 7 dakikayı biraz aşan performansıyla seyircileri büyüleyen Shakira, devre arası etkinliğine damgasını vurdu.

Final maçının devre arasında sahneye çıkan Shakira ise izleyicileri eskilere götürdü! Etkileyici bir şov gerçekleştirdi. 7 dakikayı biraz aşan performansıyla seyircileri büyüleyen Shakira, devre arası etkinliğine damgasını vurdu.

Almanya'da 2006 yılında 'Hips Don't Lie', ardından 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nın resmi şarkısı 'Waka Waka', 2014 Dünya Kupası'nda 'La La La' ve Super Bowl'da sahne alan Shakira, 2024 Copa America finaliyle bu geleneğini devam ettirdi.

Eski günleri hafızalarda yeniden canlandıran Shakira hem gençlere taş çıkarttı, hem de danslarıyla resmen görsel şölen yaşattı!

Eski günleri hafızalarda yeniden canlandıran Shakira hem gençlere taş çıkarttı, hem de danslarıyla resmen görsel şölen yaşattı!

Bu etkileyici şovun ardından eski kocası Gerard Pique'yi akıllara getiren Shakira "Hips Don't Lie" performansı ve enerjisiyle sosyal medyada gündem oldu.

Bu etkileyici şovun ardından eski kocası Gerard Pique'yi akıllara getiren Shakira "Hips Don't Lie" performansı ve enerjisiyle sosyal medyada gündem oldu.
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İşte o performans 👇

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