Kaç Kere Ayrılıp Barıştıklarına Bir Türlü Yetişemediğimiz Camila Cabello ve Shawn Mendes Birlikte Görüntülendi
Kaç Kere Ayrılıp Barıştıklarına Bir Türlü Yetişemediğimiz Camila Cabello ve Shawn Mendes Birlikte Görüntülendi
Senorita şarkısına yaptıkları düetle ve klipten konserlere sergiledikleri romantik tavırlarla aşk dedikodularına kapı açan Camila Cabello ve Shawn Mendes ayrılık sonrası yeniden birlikte görüldü.
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'Senorita' şarkısı ile popülaritesini tam gaz devam ettirmiş Camila Cabello Shawn Mendes ile düet yaptıktan sonra aşk dedikodularının önünü alamamış ve ikilinin kısa süre sonra sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
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İki yıldan fazla süredir birlikte olan çift, ilişkileri boyunca sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Özellikle Shawn Mendes'in hayranları tarafından pek hoş karşılanmayan bu ikili, ayrılıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurmuştu.
25 yaşındaki Mendes ve 27 yaşındaki Cabello, Florida'nın Miami Gardens bölgesindeki Hard Rock Stadyumu'nda hayranlar tarafından görüntülendi. Çiftin rahat bir şekilde sohbet ettiği videonun paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı, ikilinin romantik bir ilişkiye mi geri döndüğünü yoksa sadece arkadaş mı olduklarını merak etmeye başladı.
Eski aşıklar kameralara böyle yansıdı!
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