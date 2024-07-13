Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Kardashian
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bella Hadid
Margot Robbie
Rita Ora
Sydney Sweeney
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Joey King
Gigi Hadid
Emma Corrin
Tom Holland
Scarlett Johansson
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın