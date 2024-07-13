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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 22:14

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Kim Kardashian

Kim Kardashian

Bella Hadid

Bella Hadid

Margot Robbie

Margot Robbie

Rita Ora

Rita Ora

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney
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Joey King

Joey King

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Emma Corrin

Emma Corrin

Tom Holland

Tom Holland

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson
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