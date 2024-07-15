Yunanistan'a Taşınan Caner Özyurtlu Yeni Hayatını Överken Türkiye'deki Tanınırlığından Şikayet Etti!

Oyuncu ve senarist olarak tanınan Caner Özyurtlu, Yunanistan'a taşındıktan sonra yaptığı açıklamlarla gündem olmaya devam ediyor. Artık komünist olduğunu söyleyen ünlü isim yeni hayatını överken Türkiye'de yaşadığı zorluklardan bahsetti.