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Yunanistan'a Taşınan Caner Özyurtlu Yeni Hayatını Överken Türkiye'deki Tanınırlığından Şikayet Etti!

Yunanistan'a Taşınan Caner Özyurtlu Yeni Hayatını Överken Türkiye'deki Tanınırlığından Şikayet Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 11:45

Oyuncu ve senarist olarak tanınan Caner Özyurtlu, Yunanistan'a taşındıktan sonra yaptığı açıklamlarla gündem olmaya devam ediyor. Artık komünist olduğunu söyleyen ünlü isim yeni hayatını överken Türkiye'de yaşadığı zorluklardan bahsetti.

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Ünlü oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu, katıldığı bir programda Türkiye'yi terk ederek Yunanistan'a taşındığını duyurmuş, ülkeden ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandırmıştı.

Ünlü oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu, katıldığı bir programda Türkiye'yi terk ederek Yunanistan'a taşındığını duyurmuş, ülkeden ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandırmıştı.

Son olarak, "Önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Hayatımın bu kadar değişeceğini bilmiyordum, Anksiyetemin yüzde 95'ini barınma endişesi olduğunu bilmiyordum ve çok sinirliyim." açıklamasıyla çok konuşulan Caner Özyurtlu Yunanistan'daki hayatından bahsetti.

Son olarak, "Önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Hayatımın bu kadar değişeceğini bilmiyordum, Anksiyetemin yüzde 95'ini barınma endişesi olduğunu bilmiyordum ve çok sinirliyim." açıklamasıyla çok konuşulan Caner Özyurtlu Yunanistan'daki hayatından bahsetti.

Yunanistan'a taşındıktan sonra barınma krizinin ortadan kalktığın söyleyen Özyurtlu yeni yaşantısında ne kadar huzurlu olduğunu vurgulayarak Türkiye'de yaşadığı problemleri yaşamadığını dile getirdi.

Yunanistan'a taşındıktan sonra barınma krizinin ortadan kalktığın söyleyen Özyurtlu yeni yaşantısında ne kadar huzurlu olduğunu vurgulayarak Türkiye'de yaşadığı problemleri yaşamadığını dile getirdi.

“Atina'da aylardır sohbet ettiğim telefoncu, kahveci, bakkal vs. hiçbiri daha mesleğimi sormadı.Kazandığım paraya göre belirlemedi bana olan tavrını. İlk defa sadece 'var olduğum' için saygı gördüğüm bir dönem yaşadım.” ifadelerini kullanan isim bir kez daha yeni hayatıyla ilgili memnuniyetini ifade etti.

“Atina'da aylardır sohbet ettiğim telefoncu, kahveci, bakkal vs. hiçbiri daha mesleğimi sormadı.Kazandığım paraya göre belirlemedi bana olan tavrını. İlk defa sadece 'var olduğum' için saygı gördüğüm bir dönem yaşadım.” ifadelerini kullanan isim bir kez daha yeni hayatıyla ilgili memnuniyetini ifade etti.

Bu açıklamanın ardından tepkiler gecikmedi

Bu açıklamanın ardından tepkiler gecikmedi
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