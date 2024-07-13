Dilan Çıtak Kendisini Büyüten Cem Çıtak'ı Paylaşarak İbrahim Tatlıses'e İmalı Göndermelerde Bulundu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla büyük ilgi toplamış, babasıyla zaman zaman problemler yaşayan 34 yaşındaki Çıtak, 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı' şeklindeki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Hikayesinde kendisini büyüten Cem Çıtak'ı paylaşan Dilan Çıtak'ın sözleri imalı bulundu.