Dilan Çıtak Kendisini Büyüten Cem Çıtak'ı Paylaşarak İbrahim Tatlıses'e İmalı Göndermelerde Bulundu
Dilan Çıtak Kendisini Büyüten Cem Çıtak'ı Paylaşarak İbrahim Tatlıses'e İmalı Göndermelerde Bulundu
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla büyük ilgi toplamış, babasıyla zaman zaman problemler yaşayan 34 yaşındaki Çıtak, 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı' şeklindeki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Hikayesinde kendisini büyüten Cem Çıtak'ı paylaşan Dilan Çıtak'ın sözleri imalı bulundu.
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İbrahim Tatlıses ile 23 yıl aradan sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki ilişkinin yeniden gerildiği iddia ediliyordu. 72 yaşındaki sanatçının, düğününde nikah şahitliğini yaptığı kızı Dilan'ı sosyal medya hesaplarından takibi bıraktığı ve birlikte çekildikleri fotoğrafları sildiği öne sürülmüştü.
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Bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak'tan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı gelmiş,"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim." şeklinde konuşan Çıtak dikkatleri üzerine çekmişti.
Dilan Çıtak Tatlıses'in "Anlattıklarımın ardından dünya genelinde bazı insanlar bu şiddet yanlısı kişiyi sevmeye devam edebilir, ancak artık herkes gerçeği bilmelidir. Bu nedenle, bu uyumsuz kıyafeti huzur içinde üzerimden çıkarıyorum!" açıklamasının ardından dikkatler, İbrahim Tatlıses'in üzerine çevrilmişti.
Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, yaptığı paylaşım ile eşine destek vermiş, "ailene olan bağına hayranım, güneş balçıkla sıvanmaz" açıklamalarıyla karısına destek vermişti.
Muhabirlerin şiddet sorularına cevap vermeyen Dilan Çıtak'dan yeni bir paylaşım geldi. Kendisini büyüten Cem Çıtak'ı paylaşarak "Cem Çıtak diye yazılır adam gibi okunur...yatlar katlar bırakmadı ama koca bir aşk koca bir babalık bıraktı" diyen isim İbrahim Tatlıses'e göndermede bulundu.
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"Ben konuşmuyorsam hala daha saygımdan" diyen Çıtak, sözlerini "bazı ebeveynler adam olan evlat sevmez!... Evlatlarını iki kişinin sözüyle silmeyen bir babayı kaybettim ben 17 yıl önce..." şeklinde bitirdi.
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