Yeni Yenge mi Geliyor? Şarkıcı Simge Wanda Nara ile Boşanma Aşamasındaki Icardi'yi İltifat Yağmuruna Tuttu
Yeni Yenge mi Geliyor? Şarkıcı Simge Wanda Nara ile Boşanma Aşamasındaki Icardi'yi İltifat Yağmuruna Tuttu
Boşanma haberleri ile gündemi bir süredir meşgul eden Wanda Nara ve Icardi ikilisinin arasındaki problemler bir an olsun durulmuyor. Icardi'nin geçmişteki ilişkileri ve ihanet iddiaları konuşulurken 'Aşkın Olayım' şarkısı ile gönüllerde taht kuran Simge'nin sözleri ortalığı iyice karıştırdı.
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Geçtiğimiz günlerde Icardi'yi takipten çıkmasıyla ayrılık dedikodularını başlatan Wanda Nara yaptığı açıklama ile boşancaklarını duyurmuş, ihanet iddiaları ve tepkiler almış başını gitmişti.
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Olayların şoku daha atlatılamamışken Galatasaray taraftarı başta olmak üzere birçok kişi Simge'yi Icardi ile yakıştırmaya başlamış, bunun üzerine Simge'nin paylaşımları manidar bulunmuştu.
Ünlü pop yıldızı Simge Sağın, futbol dünyasının dikkat çeken ismi Mauro Icardi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Şimdilerde Wanda Nara ile olan boşanma haberleri ile gündemden bir an olsun düşmeyen Icardi'yi övgü yağmuruna tutan Simge dikkatleri üzerine çekti.
Simge Sağın, açıklamasında,"Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. Ona ne söylense yakışır." dedi.
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Sözleriyle futbol ve magazin dünyasında yankı uyandıran Simge'nin bu açıklaması yeni mi eski mi bilinmez ama boşanma haberleri üzerine çıkan övgü dolu sözler kafaları iyice karıştırdı diyebiliriz.
İşte o anlar 👇
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Böylece arkadaşın çapını da öğrenmiş olduk.
abla dur dava bitsin bari
Simgecim güzel de kadınsın. Bu kadar erkek peşinde koşup değerini düşürmeye gerek var mı gerçekten?