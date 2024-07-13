Yeni Yenge mi Geliyor? Şarkıcı Simge Wanda Nara ile Boşanma Aşamasındaki Icardi'yi İltifat Yağmuruna Tuttu

Boşanma haberleri ile gündemi bir süredir meşgul eden Wanda Nara ve Icardi ikilisinin arasındaki problemler bir an olsun durulmuyor. Icardi'nin geçmişteki ilişkileri ve ihanet iddiaları konuşulurken 'Aşkın Olayım' şarkısı ile gönüllerde taht kuran Simge'nin sözleri ortalığı iyice karıştırdı.