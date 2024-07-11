Yangın Yeri Hep: Simge Sağın'ın Icardi'nin Boşanacağı Kesinleşince Yaptığı Paylaşım Fazla Manidar Bulundu!
Yangın Yeri Hep: Simge Sağın'ın Icardi'nin Boşanacağı Kesinleşince Yaptığı Paylaşım Fazla Manidar Bulundu!
Wanda Nara'yla Icardi'nin boşanacağı kesinleşince 'Aşkın Olayım' Simge Sağın'dan gelen paylaşım oldukça manidar bulundu!
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Günlerdir gündemimizde Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ve sayesinde "yenge" diye hitap ettiğimiz eşi ve menajeri Wanda Nara'nın sürpriz boşanma kararı var biliyorsunuz!
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Yabancı basında patlayan iddia, dün Wanda Nara tarafından ilk ağızdan doğrulanmıştı hatırlarsanız. "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." diyen Wanda Nara, haberlerin doğru kararının da kesin olduğunu vurgulamıştı.
Fakat olay daha da acayipleşti! Wanda Nara, önce takipten çıktığı Icardi'yi ardından da eski eşi Maxi Lopez'i yeniden takibe aldı!
Geçtiğimiz saatlerde ise hem güldüren hem de "bir dur be abla" dedirten bir gelişme yaşandı! Aşkın Olayım şarkısıyla Icardi'yi bütünleştiren ve yıldız oyuncuya hayranlığıyla meşhur Simge Sağın'dan ortalığı tam anlamıyla yangın yerine çevirecek bir paylaşım geldi...
"Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşan Simge Sağın'ın paylaşımı oldukça manidar bulundu...🙈
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Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!
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