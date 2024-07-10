Devreye Icardi Girdi: Boşanma Kararını İlk Ağızdan Doğrulayan Wanda Nara'ya Yüzüklü Paylaşımla Manidar Cevap!
Devreye Icardi Girdi: Boşanma Kararını İlk Ağızdan Doğrulayan Wanda Nara'ya Yüzüklü Paylaşımla Manidar Cevap!
Wanda Nara'nın boşanmayı kesin bir şekilde doğruladığı paylaşımının ardından Icardi'den manidar bir paylaşım geldi! Wanda'nın söylediklerinin aksini kanıtlamak istercesine antrenmandan kalan yüzüklü fotoğraflarını paylaşan Icardi, kafa karıştırdı!
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İki gündür gündemimizde Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ve sayesinde "yenge" diye hitap ettiğimiz eşi ve menajeri Wanda Nara var biliyorsunuz!
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Sebebiyse yabancı basında ansızın patlak veren ve hepimize sürpriz olan boşanma haberi! Belki denk gelmişsinizdir, Ciudad Magazine geçtiğimiz gün Wanda Nara'nın Icardi'ye boşanma davası açtığını ve kararın çoktan verildiğini iddia etmişti.
Ardından, birkaç saat önce ilk ağızdan doğrulama gelmiş, Wanda Nara Instagram hesabında boşanma kararının kesin olduğunu belirttiği bir açıklamada bulunmuştu.
Biraz önce bu başından beri toksik olduğu bariz belli olan aşk cephesinde yeni bir gelişme yaşandı! Sessizliğini bozan Icardi, sabahtan kalma yüzüklü antrenman fotoğraflarını paylaştı!
Wanda Nara'nın "yolun sonuna geldik" dediği paylaşımının hemen ardından Icardi'nin özellikle yüzüğünü gösterdiği pozlar paylaşıp, gönderisini yorumlara kapaması ise manidar bulundu.
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