Boşanma Dedikodusu Ardından Üçüncü Çocuk: Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Demirel'in Hamile Olduğu İddia Edildi!
Boşanma Dedikodusu Ardından Üçüncü Çocuk: Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Demirel'in Hamile Olduğu İddia Edildi!
@muhabironline'ın özel haberine göre geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddia edilen Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in bir bebek beklediği iddia edildi.
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Herkesin imrenerek baktığı milyonların favori çifti Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in dillere destan aşkını bilmeyeniniz yoktur.
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2010'dan bu yana evli olan ve sık sık örnek karı koca olarak parmakla gösterilen çift, geçtiğimiz aylarda yüreğimizi ağzımıza getirmişti hatırlarsanız.
Boşanma kararı aldıkları iddiası hızla yayılınca Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın ardından bir gol daha yiyeceğiz diye düşünürken konuya Volkan Demirel dahil olmuş "boşanma falan yok" diyerek içimize su serpmişti.
En son Volkan Demirel'in babasının hayatını kaybetmesiyle sarsılan güzel aile hakkında geçtiğimiz dakikalarda bomba gibi bir iddia ortaya atıldı!
@muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberiyle Zeynep Sever Demirel'in hamile olduğu ve çiftin üçüncü bebeğini beklediğini iddia edildi!
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Gözler de hemen Zeynep Sever Demirel'in profiline çevrildi tabii. 9 Temmuz'da doğum gününü kutlayan Demirel'in paylaştığı karelerdeki belirgin karnı da👇
Paylaşımının altına düştüğü anlamlı not da hamilelik iddiasının doğru olabileceğini düşündürttü!
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