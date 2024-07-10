Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Boşanma Dedikodusu Ardından Üçüncü Çocuk: Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Demirel'in Hamile Olduğu İddia Edildi!

Boşanma Dedikodusu Ardından Üçüncü Çocuk: Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Demirel'in Hamile Olduğu İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 01:51

@muhabironline'ın özel haberine göre geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddia edilen Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in bir bebek beklediği iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Herkesin imrenerek baktığı milyonların favori çifti Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in dillere destan aşkını bilmeyeniniz yoktur.

Herkesin imrenerek baktığı milyonların favori çifti Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in dillere destan aşkını bilmeyeniniz yoktur.

2010'dan bu yana evli olan ve sık sık örnek karı koca olarak parmakla gösterilen çift, geçtiğimiz aylarda yüreğimizi ağzımıza getirmişti hatırlarsanız.

2010'dan bu yana evli olan ve sık sık örnek karı koca olarak parmakla gösterilen çift, geçtiğimiz aylarda yüreğimizi ağzımıza getirmişti hatırlarsanız.

Boşanma kararı aldıkları iddiası hızla yayılınca Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın ardından bir gol daha yiyeceğiz diye düşünürken konuya Volkan Demirel dahil olmuş "boşanma falan yok" diyerek içimize su serpmişti.

Boşanma kararı aldıkları iddiası hızla yayılınca Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın ardından bir gol daha yiyeceğiz diye düşünürken konuya Volkan Demirel dahil olmuş "boşanma falan yok" diyerek içimize su serpmişti.

En son Volkan Demirel'in babasının hayatını kaybetmesiyle sarsılan güzel aile hakkında geçtiğimiz dakikalarda bomba gibi bir iddia ortaya atıldı!

En son Volkan Demirel'in babasının hayatını kaybetmesiyle sarsılan güzel aile hakkında geçtiğimiz dakikalarda bomba gibi bir iddia ortaya atıldı!

@muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberiyle Zeynep Sever Demirel'in hamile olduğu ve çiftin üçüncü bebeğini beklediğini iddia edildi!

@muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberiyle Zeynep Sever Demirel'in hamile olduğu ve çiftin üçüncü bebeğini beklediğini iddia edildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gözler de hemen Zeynep Sever Demirel'in profiline çevrildi tabii. 9 Temmuz'da doğum gününü kutlayan Demirel'in paylaştığı karelerdeki belirgin karnı da👇

Gözler de hemen Zeynep Sever Demirel'in profiline çevrildi tabii. 9 Temmuz'da doğum gününü kutlayan Demirel'in paylaştığı karelerdeki belirgin karnı da👇

Paylaşımının altına düştüğü anlamlı not da hamilelik iddiasının doğru olabileceğini düşündürttü!

Paylaşımının altına düştüğü anlamlı not da hamilelik iddiasının doğru olabileceğini düşündürttü!

Cahit Sıtkı’nın yolun yarısı dediği yerdeyim... Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç farketmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş… 

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın