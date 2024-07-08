Neler Oluyor? Wanda Nara'nın, Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'ye Boşanma Davası Açtığı İddia Edildi!
Neler Oluyor? Wanda Nara'nın, Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'ye Boşanma Davası Açtığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.ciudad.com.ar/espectaculo...
Ciudad Magazine'in iddiasına göre Galatasaray taraftarının 'yengesi' Wanda Nara, yıldızı Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı...
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sadece maçlardaki müthiş performansıyla değil, biricik aşkı, yanıp bittiği Wanda Nara'yla da sık sık gündeme geliyor.
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Icardi sayesinde herkesin "yenge" diye hitap ettiği Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla düzenli olarak tüm gözleri üzerine çekmeye başarıyor.
Hatta belki denk gelmişsinizdir, paylaştığı fotoğraf ve videolarla başta Galatasaray taraftarına "yenge yeter artık!" dedirten Wanda Nara en son +18 içerik sitesi Divasplay ile anlaşmaya vardığını duyurmuş, site için verdiği pozlarla sansasyon yaratmıştı...
Wanda Nara'nın son şarkısının klibinde birbirlerini öpmeye doyamayan çiftin daha önce iniş çıkışlar yaşadığını bilsek de son zamanlarda birbirlerine karşı olan aşkın daha da yıkılmaz bir hal aldığını sanıyorduk ki birkaç saat önce bomba gibi bir dedikodu yabancı basında kol gezmeye başladı!
Küçük bir şok geçirebilirsiniz fakat Wanda Nara'nın Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edildi! Üstelik iddiaya göre, 10 yıllık ilişkiyi sona getiren kişi çiftin daha önce de büyük bir kriz yaşamasına sebep olan şarkıcı L'gante!
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Mutlaka hatırlayan vardır! Wanda Nara, Icardi'den ayrılır ayrılmaz nispet yapar gibi L'Gante'nin klibinde oynamış, oldukça samimi görüntüler vermişti. Ardından L'gante ile Wanda Nara'nın klip çekimi dışında da görüntüleri ortaya çıkmıştı...
Ciudad Magazine'in iddiasına göre durum epey kötü. O kadar ki Wanda Nara'nın çoktan kararını verdiği ve TN Show isimli kuruluşa boşanmayı doğruladığı söyleniyor.
Ayrıca Icardi'den beklenenin de yalnızca tek bir şey olduğu iddialar arasında: Galatasaray'ın yıldızından tüm mülkleri Wanda'ya bırakacağına dair bir kağıt imzalaması isteniyor...
Wanda Nara'nın kıymetlisi Icardi'yi ciddi ciddi takipten çıkmış olması ise tüm bu dedikoduların doğru olabileceğini düşündürtüyor... Bakalım bu işin sonu nereye varacak? 10 yıllık deli dolu aşk üçüncü kişi yüzünden mi sona eriyor? Sürekli ayrılıp barışan ikili bu sefer gerçekten "bitti" diyecek mi? Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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